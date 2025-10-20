Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới chính thức ra mắt tại Việt Nam: giá từ 2,449 tỷ đồng

(GLO)- Mercedes-Benz Việt Nam vừa chính thức trình làng mẫu E-Class thế hệ thứ 6 (mã W214), tiếp tục được lắp ráp trong nước với ba phiên bản, giá bán từ 2,449 tỷ đồng.

Đây là lần nâng cấp toàn diện đầu tiên của dòng E-Class sau nhiều năm, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của mẫu sedan hạng sang cỡ trung vốn được xem là trụ cột trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz toàn cầu. Tại Việt Nam, E-Class không chỉ là mẫu xe được ưa chuộng mà còn mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt - là dòng xe đầu tiên được hãng xe Đức lắp ráp tại nhà máy ở TP.HCM từ năm 1996.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, ông Gerd Bitterlich - Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam - khẳng định: “Kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 1947, E-Class luôn là biểu tượng của sự đổi mới, tiện nghi và công nghệ trong phân khúc sedan hạng sang.”

Thiết kế mới: tinh tế hơn, hiện đại hơn

Mercedes-Benz E-Class 2025 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.949 x 1.948 x 1.468 mm - lớn hơn thế hệ trước, mang đến không gian cabin rộng rãi và thoáng đãng. Ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity vẫn được duy trì, nhưng được tinh chỉnh để trở nên sắc sảo và hiện đại hơn, giữ vững vẻ thanh lịch vốn là đặc trưng của dòng E-Class.

Đột phá về công nghệ: MBUX Superscreen lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Khác với C-Class thiên về cảm giác lái thể thao hay S-Class tập trung tối đa vào sự sang trọng, E-Class luôn đóng vai trò tiên phong về mặt công nghệ trong dải sản phẩm của Mercedes-Benz. Thế hệ mới tiếp tục khẳng định vị thế này với hệ thống MBUX Superscreen - cụm ba màn hình liền mạch trải dài từ người lái tới hành khách phía trước, mang lại trải nghiệm số hóa toàn diện và đậm chất tương lai.

Động cơ mới & công nghệ an toàn tiên tiến

E-Class thế hệ W214 được trang bị động cơ xăng mild-hybrid, kết hợp mô-tơ điện hỗ trợ thế hệ thứ hai mạnh mẽ hơn. Hệ truyền động này đi kèm hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic, mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, mẫu sedan này được trang bị gói Driving Assistance Package Plus, nổi bật với hệ thống camera giám sát người lái lần đầu tiên xuất hiện - có khả năng phát hiện dấu hiệu mất tập trung, từ đó đưa ra cảnh báo hoặc điều chỉnh giao diện hiển thị nhằm giảm thiểu xao nhãng khi lái xe.

Đối thủ cạnh tranh & giá bán tại Việt Nam

Trên thị trường, Mercedes-Benz E-Class mới sẽ tiếp tục đối đầu trực tiếp với các đối thủ như BMW 5 Series, Audi A6 và Volvo S90. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định chỉ có BMW 5 Series là đối thủ thực sự “cân sức” với E-Class tại Việt Nam - nhờ cùng được lắp ráp trong nước, có mức giá cạnh tranh và lượng khách hàng trung thành đông đảo.

Mercedes-Benz E-Class 2025 tại Việt Nam được phân phối với 3 phiên bản: E 200 Avantgarde - Giá: 2,449 tỷ đồng; E 200 Exclusive - Giá: 2,589 tỷ đồng; E 300 AMG - Giá: 3,209 tỷ đồng

Sự xuất hiện của Mercedes-Benz E-Class thế hệ thứ 6 tại Việt Nam không chỉ củng cố vị thế của thương hiệu “Ngôi sao ba cánh” trong phân khúc sedan hạng sang mà còn cho thấy định hướng đầu tư lâu dài và nghiêm túc của hãng đối với thị trường Việt. Với thiết kế mới, công nghệ hiện đại và danh tiếng lâu đời, E-Class hứa hẹn sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của giới doanh nhân và khách hàng yêu thích sự đẳng cấp.