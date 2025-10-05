Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC "Edition 30" ra mắt tại Việt Nam - Phiên bản giới hạn chỉ 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Kỷ niệm 30 năm thương hiệu Mercedes-Benz hiện diện tại Việt Nam, hãng xe Đức vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt GLS 450 4MATIC "Edition 30". Mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc, với giá bán khuyến nghị 5,999 tỷ đồng - cao hơn khoảng 310 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn.

glo-mercedes-benz-gls-450-1.jpg

Sang trọng hơn, tiện nghi hơn

Sự chênh lệch về giá đến từ loạt nâng cấp đắt giá tập trung vào trải nghiệm tiện nghi và cá nhân hóa. Phiên bản "Edition 30" được trang bị gói Premium-Plus, nổi bật với hàng loạt tính năng cao cấp như ghế trước đa chức năng tích hợp massage, hệ thống cảnh báo va chạm bên hông PRE-SAFE Impulse Side, cùng gói AIR BALANCE có khả năng lọc không khí và tạo hương thơm trong khoang cabin.

Gói ENERGIZING Package cũng được giữ lại, cho phép đồng bộ ánh sáng, âm thanh và chế độ massage nhằm mang đến cảm giác thư giãn tối đa cho người dùng.

glo-mercedes-benz-gls-450-2.jpg

Nâng cấp toàn diện cho hàng ghế sau

Không gian phía sau cũng được chú trọng nâng cấp với sạc không dây, máy tính bảng điều khiển MBUX Rear Tablet và tựa đầu cao cấp. Đáng chú ý, hệ thống giải trí MBUX Rear Seat Entertainment với hai màn hình 11,6 inch độ phân giải cao và tai nghe không dây giúp hành khách phía sau tận hưởng trải nghiệm giải trí độc lập, tiện nghi như một khoang hạng nhất di động.

glo-mercedes-benz-gls-450-3.jpg

Ngoại hình đậm chất thể thao và cá tính

Về ngoại thất, GLS 450 "Edition 30" mang diện mạo thể thao và khác biệt với gói Night Package và bộ mâm AMG 21 inch 5 chấu kép phối màu tương phản. Đặc biệt, xe còn được bổ sung gói Off-road Engineering Package, nâng cao khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình, giữ vững bản sắc SUV đích thực của dòng GLS.

glo-mercedes-benz-gls-450-4.jpg

Hiệu suất mạnh mẽ, vận hành mượt mà

Dưới nắp ca-pô, xe vẫn sử dụng động cơ I6 3.0L tăng áp (M256M) tích hợp hệ thống hybrid nhẹ ISG thế hệ 2 (ISG2), cho công suất 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Nhờ đó, mẫu SUV này không chỉ mang đến hiệu suất vận hành ấn tượng mà còn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

glo-mercedes-benz-gls-450-5.jpg

Dấu mốc tri ân và cam kết phát triển dài hạn

Việc ra mắt phiên bản giới hạn "Edition 30" không chỉ là lời tri ân của Mercedes-Benz dành cho khách hàng Việt Nam sau 30 năm gắn bó, mà còn là minh chứng cho cam kết phát triển lâu dài của thương hiệu tại thị trường đầy tiềm năng này. Từ mẫu E 230 đầu tiên được lắp ráp vào năm 1996 đến loạt sản phẩm đa dạng ngày nay, Mercedes-Benz tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc xe sang tại Việt Nam.

