Mercedes-Benz C-Class chạy điện hoàn toàn lần đầu lộ diện

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Mẫu xe sedan hạng sang C-Class có thiết kế LED độc đáo, cụm lưới tản nhiệt phát quang, pin 94 kWh, phạm vi 800 km đang được chạy thử nghiệm thực tế.

Mới đây, Mercedes-Benz đã bắt đầu quá trình chạy thử nghiệm mẫu C-Class chạy điện hoàn toàn trên đường phố, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về mẫu sedan hạng sang cỡ trung đầy hứa hẹn. Đây là phiên bản điện hóa hoàn toàn của dòng C-Class, sở hữu thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến cùng hiệu suất ấn tượng, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3 và BMW i4.

glo-tam-mau-moto-dien-dang-mua-nam-2025-1.jpg

Lưới tản nhiệt LED phát quang - điểm nhấn khác biệt

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mercedes-Benz C-Class EV gây ấn tượng mạnh với cụm lưới tản nhiệt LED phát sáng độc đáo – một xu hướng thiết kế mới mà hãng xe Đức đang theo đuổi. Lưới tản nhiệt cỡ lớn lấy cảm hứng từ mẫu GLC EQ, tích hợp hàng trăm đi-ốt LED có khả năng phát quang, kết hợp với dải đèn ban ngày hình ngôi sao đặc trưng. Thiết kế này không chỉ mang lại diện mạo tương lai mà còn củng cố dấu ấn nhận diện thương hiệu.

glo-tam-mau-moto-dien-dang-mua-nam-2025-2.jpg

Hiệu suất vượt trội: Phạm vi lên tới 800 km

C-Class EV được phát triển trên nền tảng điện mới MB.EA, trang bị pin lithium-ion dung lượng 94 kWh cùng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa lên tới 330 kW. Nhờ đó, mẫu sedan này có khả năng di chuyển quãng đường ấn tượng – lên đến 497 dặm (khoảng 800 km) chỉ sau một lần sạc đầy. Đây là con số đủ sức cạnh tranh với những mẫu xe điện cao cấp nhất hiện nay.

Xe dự kiến sẽ có nhiều tùy chọn hệ truyền động, bao gồm phiên bản dẫn động cầu sau và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, mang đến lựa chọn linh hoạt cho người dùng.

glo-tam-mau-moto-dien-dang-mua-nam-2025-3.jpg

Nội thất: Bước chuyển mình công nghệ

Khoang cabin của C-Class chạy điện hứa hẹn mang đến một cuộc “lột xác” thực sự về mặt công nghệ. Xe có thể được trang bị màn hình siêu rộng MBUX Hyperscreen 39,1 inch từng xuất hiện trên các dòng EQ cao cấp, hoặc gói Superscreen mới trên mẫu CLA concept.

Ngoài ra, nhiều khả năng xe sẽ sở hữu ba màn hình riêng biệt: màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 14 inch và màn hình giải trí cho hành khách phía trước cũng 14 inch, tạo nên không gian số hóa toàn diện và hiện đại bậc nhất phân khúc.

Tham vọng lớn trong phân khúc sedan điện hạng sang

Sự xuất hiện của Mercedes-Benz C-Class EV không chỉ mở rộng dải sản phẩm điện hóa EQ mà còn thể hiện rõ chiến lược chuyển dịch mạnh mẽ của thương hiệu "ngôi sao ba cánh" trong kỷ nguyên xe điện. Với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và phạm vi hoạt động ấn tượng, C-Class chạy điện được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu sedan hạng sang đáng chú ý nhất trong thời gian tới.

glo-tam-mau-moto-dien-dang-mua-nam-2025-4.jpg
Hình ảnh về dòng xe C-Class mới vừa được Mercedes-Benz hé lộ.
