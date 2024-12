Audi triệu hồi 8 chiếc xe điện e-tron và 316 chiếc Q5 vì lỗi an toàn

(GLO)- Cục Đăng kiểm Việt Nam và Audi Việt Nam vừa phát đi thông báo triệu hồi 8 chiếc Audi mẫu xe điện e-tron lỗi liên quan hệ thống phanh và 316 chiếc Q5 mẫu xe động cơ xăng do túi khí không đảm bảo an toàn.

Cụ thể, 8 chiếc Audi mẫu xe điện e-tron phiên bản GT và GTRS nằm trong diện triệu hồi đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 9-1-2020 đến ngày 12-6-2024, được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Ô tô Á châu.

Mẫu xe thuần điện Audi e-tron GT

Nguyên nhân thông báo cho biết, trong quá trình sử dụng và vận hành xe, ống dầu phanh phía trước có thể bị nứt và hư hại. Tình trạng này dẫn đến mất dầu phanh và khiến cho hiệu suất phanh giảm; xe vẫn có thể giảm tốc với lực phanh phía sau nhưng không đảm bảo an toàn.

Theo tập đoàn Audi AG (Đức), tuy chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào gây mất an toàn cho người trên xe liên quan đến lỗi trên nhưng cần phải triệu hồi xử lý để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, 316 chiếc Audi hạng sang mẫu Q5 động cơ xăng lỗi do túi khí Takata trang bị trên xe có nguy cơ bị hư hại dẫn đến mất an toàn cho người dùng nên phải triệu hồi khắc phục. Toàn bộ số xe này đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2012.

Mẫu Audi Q5 sản xuất năm 2009

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, bộ phận bơm khí của túi khí trên vô-lăng có thể bị hư hại do hơi ẩm xâm nhập theo thời gian và trong một số điều kiện khí hậu. Nguyên nhân được xác định là có thể do mức độ lão hóa của nhiên liệu dạng rắn dưới tác động của môi trường xung quanh, do điều kiện thời tiết ở Việt Nam, nơi có điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao, dễ gây nên các hiện tượng ảnh hưởng.

Điều này có thể dẫn đến đẩy nhanh quá trình đốt cháy nhiên liệu trong bộ phận bơm khí. Do đó, sẽ làm áp lực gia tăng quá lớn bên trong bộ phận bơm khí và dẫn đến vỏ bộ phận bơm khí bị hư hại. Sự lão hóa của nhiên liệu dạng rắn có thể xảy ra do ảnh hưởng từ độ ẩm và nhiệt độ trong một thời gian dài.

Trong trường hợp hệ thống túi khí được kích hoạt khi có va chạm, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong quá lớn dẫn đến khả năng bộ phận bơm khí bị nứt vỡ, qua đó các mảnh vỡ của bộ phận bơm khí bị văng ra có thể gây thương tích đến người sử dụng.