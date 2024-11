Vinfast là thương hiệu ô tô bán chạy nhất 10 tháng năm 2024

(GLO)- Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong tháng 10-2024, tổng doanh số ô tô của các đơn vị thành viên bán ra thị trường Việt Nam đạt 38.761 xe (tăng 6% so với tháng 9-2024, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó, có 30.245 xe ô tô du lịch (tăng 4% so với tháng 9-2024), 8.290 xe ô tô thương mại (tăng 13% so với tháng 9-2024) và 226 xe ô tô chuyên dụng (giảm 8% so với tháng 9-2024).

Số lượng xe ô tô lắp ráp trong nước được bán ra là 21.113 chiếc (tăng 8% so với tháng 9-2024) và xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là 17.648 chiếc (tăng 3% so với tháng 9-2024).

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10-2024, tổng số xe ô tô các loại được bán ra thị trường là 363.890 chiếc (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong tháng 10-2024, xe ô tô bán chạy nhất thuộc về VinFast VF3 với 5.000 chiếc. Đứng vị trí thứ 2 cũng là dòng xe ô tô đến từ thương hiệu VinFast là VF5 với 2.600 chiếc. Xếp thứ 3 là Mitsubishi Xpander với 2.131 chiếc. Mazda CX-5 xếp vị trí thứ 4 với 2.008 chiếc. Tiếp theo là Ford Ranger với 1.881 chiếc. Vị trí thứ 6 và 7 lần lượt thuộc về Toyota Vios với 1.757 chiếc và Honda City với 1.670 chiếc. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota Yaris Cross (1.510 chiếc), Mitsubishi Xforce (1.481 chiếc) và Hyundai Accent (1.425 chiếc).

Theo số liệu của VinFast công bố, trong tháng 10-2024, đơn vị này đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô các loại cho khách hàng, nâng tổng số xe ô tô đã bàn giao đến tay khách hàng kể từ đầu năm là 51.000 chiếc, qua đó chính thức trở thành thương hiệu ô tô chiếm thị phần số 1 Việt Nam trong 10 tháng năm 2024.

Các chuyên gia dự báo, thị trường ô tô sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao vào dịp cuối năm. Bên cạnh đó, lãi suất vay tiêu dùng từ các ngân hàng thương mại đang tương đối ổn định cũng góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng này.