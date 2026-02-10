Trung tâm đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử từ ngày 1-3

(GLO)- Theo kế hoạch của Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm sẽ cấp chứng nhận kiểm định bản điện tử, tích hợp mã QR và mức khí thải cho chủ xe từ ngày 1-3.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết như trên trong báo cáo Bộ Xây dựng về triển khai cấp chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Từ ngày 1-3, các trung tâm đăng kiểm sẽ cấp chứng nhận điện tử (ảnh minh họa).

Theo lộ trình, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp chứng nhận điện tử từ ngày 1-3. Điểm mới đáng chú ý là cơ quan đăng kiểm sẽ không còn sử dụng phôi ấn chỉ như trước đây.

Trong trường hợp chủ xe có nhu cầu dùng bản giấy, trung tâm đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm và đóng dấu xác nhận. Trên chứng nhận này sẽ thể hiện rõ mức khí thải mà phương tiện đạt được (ví dụ mức 3 hoặc mức 4...) theo quy định mới tại Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Mỗi chứng nhận điện tử sẽ có mã QR liên kết trực tiếp tới bản điện tử lưu trữ trên trang web của Cục Đăng kiểm. Chủ phương tiện cũng có thể tự tra cứu và in ấn giấy chứng nhận này từ hệ thống dữ liệu trực tuyến bất cứ lúc nào.

Hiện, dữ liệu kiểm định đã được đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng và chia sẻ với Bộ Công an. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng dữ liệu chưa cập nhật theo thời gian thực, Cục Đăng kiểm đang đề xuất Bộ Xây dựng làm việc với Bộ Công an để chính thức tích hợp dữ liệu chứng nhận điện tử vào ứng dụng định danh quốc gia VNeID và VNeTraffic.

Việc cấp giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng như không còn lo bị mất, hỏng; loại bỏ được tình trạng sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuần tra, kiểm soát.