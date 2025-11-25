VNeTraffic: Ứng dụng đa tiện ích

(GLO)- VNeTraffic (ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam) là ứng dụng đa tiện ích đối với cả người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Để khai thác tối đa tiện ích của ứng dụng này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng.

Nhiều tiện ích thiết thực

Mới đây, hơn 800 thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ (xã Hòa Hội) đã được Phòng CSGT (Công an tỉnh) hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeTraffic. Cán bộ CSGT trực tiếp hỗ trợ từng bước, từ đăng nhập qua VNeID, chia sẻ thông tin, nhập passcode đến kích hoạt tài khoản, giúp các thí sinh chuẩn bị nhận GPLX tiếp cận và sử dụng thành thạo ứng dụng.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân cách cài đặt và sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: ĐVCC

Nhiều thí sinh chỉ mất vài phút để hoàn tất cài đặt, sau đó có thể khai thác ngay các tính năng quan trọng như tra cứu phương tiện, theo dõi tiến trình xử lý vi phạm hay nhận GPLX điện tử chỉ khoảng 2 giờ sau khi kết thúc kỳ thi.

Vừa hoàn thành kỳ thi sát hạch GPLX hạng B2, anh Trần Hùng Việt (xã Ngô Mây) cho biết: “Sau khi cài đặt VNeTraffic, tôi thấy GPLX điện tử hiển thị ngay trên ứng dụng nên rất vui. Từ nay, việc quản lý giấy tờ và tình trạng phương tiện cũng đơn giản hơn nhiều”.

Trong khi đó, anh Hà Quang Thắng (phường Bình Định) nhận xét: “Ứng dụng rất tiện, không cần mang theo nhiều giấy tờ, chỉ cần quét mã QR là xong. Việc nhận GPLX điện tử ngay trong ngày giúp thí sinh giảm bớt phiền phức”.

Cùng với việc hỗ trợ thí sinh tại các cơ sở đào tạo và sát hạch GPLX, lực lượng CSGT toàn tỉnh đang mở rộng tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic tại tất cả điểm tiếp dân, bộ phận đăng ký xe, xử lý vi phạm, tiếp nhận hồ sơ và trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Ở mỗi điểm, người dân đều được cán bộ hướng dẫn kích hoạt tài khoản, đồng bộ dữ liệu và làm quen với các tiện ích theo nhu cầu thực tế. Từ ngày 17.11 đến nay, toàn tỉnh có hơn 5.000 lượt người cài đặt ứng dụng VNeTraffic.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng Phòng CSGT, việc triển khai ứng dụng VNeTraffic trên toàn tỉnh giúp kết nối dữ liệu người lái xe và phương tiện, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và nâng cao tính minh bạch trong quản lý.

“Khi người dân chủ động sử dụng các tiện ích như tra cứu vi phạm, nhận thông báo phạt nguội hay quản lý giấy tờ điện tử, bộ phận tiếp dân sẽ được giảm tải, hạn chế sai sót hồ sơ và nâng cao hiệu quả phục vụ. VNeTraffic là bước nền quan trọng để số hóa toàn diện, giúp công dân tiếp cận dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện hơn”, thượng tá Phương cho biết thêm.

Nâng hiệu quả quản lý giao thông

VNeTraffic là ứng dụng do Cục CSGT (Bộ CA) phối hợp các đơn vị liên quan phát triển, là công cụ hỗ trợ toàn diện cho người dân trong quản lý phương tiện và giấy tờ giao thông.

Ứng dụng cung cấp nhiều chức năng thiết thực như tra cứu vi phạm, kiểm tra phạt nguội, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, giám sát đăng kiểm, bảo hiểm, nộp phạt trực tuyến, quản lý đăng ký xe, đấu giá biển số. Khi có vi phạm, đặc biệt là phạt nguội, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo ngay lập tức, giúp người dân xử lý kịp thời và tránh phát sinh thủ tục kéo dài.

Bản hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneTraffic

Ngoài ra, VNeTraffic còn hỗ trợ phản ánh các tình huống giao thông như vi phạm, ùn tắc, tai nạn, đồng thời cung cấp bản đồ số thể hiện vị trí cơ quan CSGT, trạm cứu hộ, trung tâm đăng kiểm và các trạm thu phí.

Các cảnh báo và tin tức giao thông chính thống được gửi trực tiếp, giúp người dân hạn chế rủi ro bị lừa đảo qua tin nhắn hoặc đường link giả mạo.

Một tiện ích nổi bật khác là “Ví QR giấy tờ giao thông” cho phép hiển thị đầy đủ GPLX, đăng ký xe, chứng nhận kiểm định, bảo hiểm dân sự và các thông tin an toàn kỹ thuật, môi trường.

Người dùng cũng có thể theo dõi lịch sử hoạt động của phương tiện, kết hợp với bản đồ số và các lớp dữ liệu chuyên biệt để quản lý giao thông hiệu quả và thuận tiện.

Thượng tá Lê Hồng Phương cho biết, việc triển khai ứng dụng VNeTraffic là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ công dân và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông. Nhờ liên kết dữ liệu với VNeID, người dân đã xác thực định danh điện tử mức 2 chỉ cần thao tác vài bước để kích hoạt tài khoản VNeTraffic, tạo sự thuận tiện và thống nhất trong quá trình sử dụng.

“VNeTraffic giúp công dân thực hiện hàng loạt thủ tục liên quan đến phương tiện và GPLX ngay trên điện thoại, giảm rất nhiều giấy tờ và thời gian đi lại. Đặc biệt, việc hiển thị GPLX điện tử chỉ 2 giờ sau khi sát hạch và tính năng nhận thông báo phạt nguội tự động là cải tiến mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay”-Thượng tá Phương nhấn mạnh.