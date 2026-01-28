Công an truy tìm nguồn gốc tấm ván gỗ trong vụ cướp ngân hàng

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn các xã, phường trong toàn tỉnh cung cấp thông tin liên quan nguồn gốc tấm ván gỗ trong vụ cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Gia Lai (số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú) vào khoảng 16 giờ ngày 19-1, Công an tỉnh phát hiện các đối tượng đã dùng 1 số tấm ván gỗ để che đậy chiếc xe máy bị chôn dưới hố.

Công an đang truy tìm nguồn gốc tấm ván gỗ mà các đối tượng cướp tài sản dùng để che đậy chiếc xe máy. Ảnh: ĐVCC

Các tấm ván trên thuộc chủng loại gỗ thông ba lá, kích thước mỗi tấm dài 0,92-1,02 m, rộng 0,226 m, dày 1,5-2 cm. Phía trên tấm ván, các đối tượng đã sử dụng tấm chiếu cũ và rải đất, lá để ngụy trang.

Xác định đây là một trong những chứng cứ quan trọng cho việc điều tra, phá án, Công an tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn có đóng, bán ván gỗ có đặc điểm như trên cho cá nhân trên địa bàn trong khoảng thời gian trước, trong và sau ngày 19-1 cung cấp thông tin liên quan đến người mua cho cơ quan Công an.

Tấm gỗ mà các đối tượng sử dụng thuộc loại gỗ thông ba lá. Ảnh: ĐVCC

Mọi thông tin kịp thời trao đổi về Trung tá Lê Việt Anh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) theo số điện thoại: 0905.239191. Công an tỉnh cam kết sẽ đảm bảo bí mật, an toàn cho người cung cấp thông tin.

Công an tỉnh cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức không bao che, tiếp tay, làm ngơ cho các đối tượng cướp tài sản có điều kiện lẩn trốn, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.