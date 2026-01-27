Công an Gia Lai thông báo treo thưởng cho người cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ cướp ngân hàngxảy ra vào lúc 16 giờ ngày 19/01/2026 tại Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Gia Lai, địa chỉ số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai: Sau quá trình điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện phương tiện mà các đối tượng sử dụng để gây án. Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang phát động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin liên quan nhằm tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng.

2 đối tượng cướp trên đường tẩu thoát.

Sáng ngày 25-1, tại một mương cạn dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc Khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam, cơ quan Công an phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen, gắn biển kiểm soát giả 77G1-313.12 - là phương tiện hai đối tượng sử dụng khi gây án - xe được chôn giấu dưới một hố đào trong lòng mương.

Hố chôn xe có chiều dài khoảng 2 mét, sâu 1,15 mét, rộng 0,76 mét. Chiếc xe được đặt nghiêng về bên trái, đầu xe quay về hướng Bắc. Miệng hố được che chắn bằng 3 đoạn gỗ có đường kính khoảng 9,5 cm, chiều dài từ 2 đến 2,5 mét. Phía trên, các đối tượng đặt một tấm ván gỗ kích thước 2,26 x 1 mét, được ghép từ 9 tấm gỗ thông ba lá (mỗi tấm dài từ 0,92 đến 1,02 mét, rộng 0,226 mét, dày từ 1,5 đến 2 cm), phủ thêm một tấm chiếu nhựa kích thước 1,2 x 2 mét, rồi lấp đất lên trên để ngụy trang. Mở rộng khám nghiệm hiện trường trong phạm vi khoảng 4,7 km về hướng Tây Nam, cơ quan Công an còn phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Chiếc xe đã được sơn lại màu vàng, được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 19-1, hai đối tượng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh mang logo Grab, sử dụng xe mô tô Exciter màu vàng đen gắn biển số giả 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh, xông vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Vietcombank Trà Bá. Các đối tượng sử dụng vật giống súng ngắn để khống chế nhân viên ngân hàng, khiến các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, hai đối tượng lấy khoảng 1,8 tỷ đồng tại quầy giao dịch rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát theo hướng ngã ba Hàm Rồng.

Tấm ván đậy chiếc hố giấu xe được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đặc điểm các đối tượng gây án đều là nam giới, độ tuổi từ 18 đến 40. Một đối tượng cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Trung.

Cơ quan Công an đề nghị quần chúng nhân dân nếu có thông tin liên quan đến người, phương tiện hoặc các vật dụng nêu trên, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an qua số điện thoại 113; hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, số điện thoại 0913.445.996; hoặc thông báo cho Công an xã, phường nơi gần nhất. Cơ quan Công an cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin người cung cấp, đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng đối với những thông tin có giá trị; nghiêm cấm mọi hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm.