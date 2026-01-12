Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

OpenAI ra mắt ChatGPT Health: Tích hợp hồ sơ y tế, cá nhân hóa tư vấn sức khỏe

(GLO)- OpenAI vừa công bố ra mắt ChatGPT Health, một tính năng chuyên biệt về sức khỏe trên nền tảng ChatGPT, cho phép người dùng kết nối và sử dụng dữ liệu y tế cá nhân nhằm nhận các phản hồi mang tính cá nhân hóa và có ngữ cảnh hơn.

Ảnh: OpenAI

Theo OpenAI, ChatGPT Health được thiết kế với sự tham gia của các bác sĩ, nhằm hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân và chuẩn bị tốt hơn cho việc thăm, khám với bác sĩ, chứ không nhằm thay thế bác sĩ hay hoạt động khám, chữa bệnh.

Tính năng mới cho phép người dùng liên kết hồ sơ y tế và dữ liệu từ các ứng dụng chăm sóc sức khỏe. Thông qua đó, ChatGPT có thể hỗ trợ người dùng hiểu kết quả xét nghiệm gần đây, chuẩn bị cho các cuộc hẹn khám bệnh, tiếp cận chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp, hoặc cân nhắc các lựa chọn bảo hiểm dựa trên mô hình chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Bà Fidji Simo, CEO mảng ứng dụng của OpenAI, cho biết ChatGPT Health là một bước tiến trong mục tiêu phát triển ChatGPT thành “trợ lý cá nhân toàn diện”, hỗ trợ người dùng bằng thông tin và công cụ để đạt được các mục tiêu trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

OpenAI cho biết sức khỏe hiện là một trong những lý do phổ biến nhất khiến người dùng tìm đến ChatGPT. Mỗi tuần, hơn 230 triệu người trên toàn cầu đặt các câu hỏi liên quan đến sức khỏe và thể chất cho chatbot này.

Công ty cũng khẳng định ChatGPT Health không có chức năng chẩn đoán hay điều trị bệnh. Công cụ này được thiết kế để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giúp người dùng hiểu các câu hỏi thường ngày và nhận diện các xu hướng sức khỏe theo thời gian, qua đó chủ động và sẵn sàng hơn cho các cuộc trao đổi y tế quan trọng.

ChatGPT Health được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ. Trong hai năm qua, OpenAI cho biết đã làm việc với hơn 260 bác sĩ tại 60 quốc gia và nhiều chuyên khoa khác nhau, những người đã đóng góp hơn 600.000 lượt phản hồi về kết quả của mô hình.

Hiện quyền truy cập ChatGPT Health vẫn còn hạn chế. OpenAI đang triển khai cho một nhóm nhỏ người dùng sử dụng các gói ChatGPT Free, Go, Plus và Pro thông qua danh sách chờ. OpenAI cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm và dự kiến mở rộng ChatGPT Health cho toàn bộ người dùng trên nền tảng web và hệ điều hanh iOS trong thời gian tới.

