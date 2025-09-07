Danh mục
Gia Lai: Trên 100 y, bác sĩ tập huấn Ứng dụng ChatGPT trong y khoa

(GLO)- Ngày 6-9, tại phường Pleiku, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức lớp tập huấn Ứng dụng ChatGPT trong y khoa. Trên 100 y-bác sĩ thuộc các khoa, phòng trong toàn viện và các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn phía tây tỉnh Gia Lai tham gia.

Tại lớp tập huấn, các học viên được Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Lê Phúc-Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi Đồng I giới thiệu về AI, ChatGPT; ứng dụng của ChatGPT trong Nhi khoa; hướng dẫn cách sử dụng ChatGPT-ứng dụng thực tế; nâng cao hiểu biết và xử lý hạn chế; tinh chỉnh ChatGPT cho chuyên khoa.

z6983125026096-eb7fbbba6b34eeb924baf1cb54f5ffc5-1.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian để các học viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như nêu các vướng mắc để được chuyên gia giải đáp trong quá trình ứng dụng ChatGPT trong y khoa.

Được biết, ứng dụng ChatGPT trong y khoa nếu biết cách sử dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. ChatGPT có thể phân tích triệu chứng do bệnh nhân mô tả, gợi ý chẩn đoán sơ bộ hoặc nhắc bác sĩ đến những khả năng ít phổ biến; giúp rà soát phác đồ điều trị, kiểm tra tương tác thuốc, đưa ra khuyến cáo dựa trên y văn; giảm nguy cơ bỏ sót thông tin nhờ năng lực xử lý dữ liệu y học khổng lồ.

z6983125049346-fb28f821c3f3a868c02620d606575a4c.jpg
Lớp tập huấn Ứng dụng ChatGPT trong y khoa thu hút trên 100 y-bác sĩ tham gia. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, ứng dụng ChatGPT trong y khoa giúp cung cấp thông tin nhanh chóng và cập nhật nhanh chóng các hướng dẫn lâm sàng, báo cáo nghiên cứu mới thay vì bác sĩ phải mất nhiều thời gian tra cứu tài liệu; nâng cao giao tiếp với bệnh nhân; hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu; cải thiện hiệu quả vận hành bệnh viện …

