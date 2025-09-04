Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

ChatGPT có thêm tính năng kiểm soát trẻ em dành cho phụ huynh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- ChatGPT thông báo sẽ triển khai tính năng kiểm soát trẻ em dành cho phụ huynh trong tháng 10.2025 sau loạt vụ tự tử ở thanh thiếu niên.

Ngày 2-9, Hãng công nghệ OpenAI thông báo sẽ bổ sung tính năng kiểm soát dành cho phụ huynh vào ChatGPT, nhằm hỗ trợ kiểm soát các tác động của ứng dụng này đối với thanh thiếu niên.

use.jpg
Việc teen sử dụng ChatGPT sẽ được bố mẹ kiểm soát nhiều hơn. Ảnh minh họa: Fiordaliso/ Getty Images.

Thông báo này được đưa ra sau khi cha mẹ của Adam Raine, một thiếu niên 16 tuổi tại California đệ đơn kiện OpenAI, cáo buộc rằng ChatGPT đã cung cấp lời khuyên giúp cậu lên kế hoạch tự tử. Trước đó, vào năm 2024, một người mẹ ở Florida cũng kiện nền tảng chatbot Character.AI với cáo buộc có liên quan đến cái chết của đứa con trai 14 tuổi của bà.

Bên cạnh đó, nhiều báo cáo từ The New York Times và CNN cũng cho thấy ngày càng có nhiều lo ngại về việc người dùng phát triển sự gắn bó cảm xúc quá mức với ChatGPT, dẫn đến tình trạng ảo tưởng, mất kết nối với thực tế và dần xa cách với gia đình.

OpenAI không trực tiếp liên kết các tính năng kiểm soát mới với những vụ việc đáng tiếc gần đây, nhưng trong một bài blog đăng tuần trước, công ty cho biết rằng những trường hợp đau lòng liên quan đến người dùng sử dụng ChatGPT trong lúc khủng hoảng nghiêm trọng đã thúc đẩy họ phải chia sẻ rõ ràng hơn về cách tiếp cận đối với vấn đề an toàn.

Theo OpenAI, các tính năng mới sẽ cho phép phụ huynh liên kết tài khoản với con, quản lý cách ChatGPT phản hồi với người dùng trẻ tuổi như ghi nhớ và lịch sử trò chuyện. Ngoài ra, ChatGPT sẽ tự động gửi cảnh báo nếu phát hiện thanh thiếu niên có dấu hiệu căng thẳng nghiêm trọng. Dự kiến thay đổi này sẽ được OpenAI thực hiện trong tháng 10.2025.

Đồng thời, công ty cũng đang hợp tác với các chuyên gia trong các lĩnh vực phát triển thanh thiếu niên, sức khỏe tâm thần và tương tác giữa con người với máy tính để phát triển thêm các biện pháp bảo vệ trong tương lai, trong đó có cả những công cụ kiểm soát dành cho cha mẹ.

OpenAI cho biết ChatGPT có hơn 700 triệu người dùng hàng tuần và thường được sử dụng để hỗ trợ trong gia đình, công việc cũng như học tập, khiến nền tảng này trở thành một trong những AI phổ biến nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, OpenAI sẽ triển khai hệ thống xử lý đặc biệt, tự động đưa những cuộc trò chuyện nhạy cảm sang mô hình phân tích chuyên sâu, vốn được huấn luyện để tuân thủ tốt hơn các quy định an toàn và hạn chế rủi ro.

Khi ChatGPT được cập nhật với những tính năng mới, các bậc cha mẹ sẽ nhận được thông báo khi ChatGPT phát hiện ra rằng con của họ “đang trong tình trạng rất căng thẳng”. Đây chắc chắn là tính năng mà bậc cha mẹ nào cũng mong đợi ở ChatGPT.

OpenAI nhấn mạnh, mặc dù các chuyên gia sẽ đóng vai trò tư vấn về sản phẩm, nghiên cứu và chính sách, nhưng công ty vẫn là bên chịu trách nhiệm cuối cùng cho mọi quyết định mà họ đưa ra.

OpenAI cũng khẳng định sẽ sớm bổ sung thêm nhiều tính năng an toàn khác.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ 'trái tim' đến con người

Từ 'trái tim' đến con người

Thời sự - Bình luận

Vừa được khai trương trên khu đất rộng 20 ha, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an xây dựng là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đạt chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Tin tức công nghệ

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

null