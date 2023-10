Đak Đoa đẩy mạnh thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đak Đoa đã thu hồi được 180 khẩu súng các loại và 6 kg đạn bi, đạn chì.

Một lần lội dọc con suối ở trong rừng, thấy một khẩu súng quân dụng trồi lên trên bãi cát, bà Pha (làng Kon Jốt, xã Hà Đông) đã mang về nhà cất giữ.

“Nhặt được khẩu súng, mình treo trong nhà như vật trang trí. Lâu lâu, mình đem ra lau cho sạch bụi bặm chứ không mang đi săn bắn gì cả. Đầu tháng 7 vừa rồi, nghe loa phát thông tin việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, mình đã mang khẩu súng lên nộp cho Công an xã”-bà Pha kể.

Tương tự, anh A Xânh (làng Ktăng, xã Kdang) chia sẻ: “Thấy người ta đi săn chim nên mình cũng đặt mua linh kiện trên mạng và độ chế thêm một vài bộ phận khác để thành 1 khẩu súng hoàn chỉnh. Làm xong thì cất trong nhà. Hôm nào rảnh rỗi, mình mang súng đi bắn chim ở mấy cây cao gần làng. Đợt rồi nghe lực lượng Công an xã tuyên truyền, mình biết việc tàng trữ, sử dụng súng là vi phạm pháp luật nên mang lên giao nộp”.

Trung úy Trần Công Minh-cán bộ Công an xã Kdang-cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của Công an huyện, chúng tôi triển khai nhiều hoạt động để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn. Đơn vị đặc biệt chú trọng tuyên truyền để người dân nhận thức được tác hại của việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã đã thu hồi được 26 khẩu súng độ chế của người dân ở các thôn, làng”.

Theo thống kê của Công an huyện Đak Đoa, từ tháng 7-2018 đến tháng 1-2023, đơn vị đã thu hồi 300 khẩu súng các loại, 1 quả mìn, 10 vỏ đạn, đuôi đạn pháo, 2 kg thuốc nổ TNT, hơn 5,5 kg đạn chì, 7 kíp nổ, 29 công cụ hỗ trợ, 17 vũ khí thô sơ và hơn 570 viên đạn, vỏ đạn các loại. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã thu hồi 180 khẩu súng các loại và 6 kg đạn bi, đạn chì.

Để công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đạt hiệu quả cao, lực lượng Công an huyện đã linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; hậu quả, tác hại và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Công an huyện đã tổ chức 23 lượt tuyên truyền tại các địa phương với 2.590 người dân tham gia; tuyên truyền 594 lượt trên loa truyền thanh của các xã, thị trấn; tuyên truyền lưu động 34 lượt; đăng thông tin tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội 132 lượt.

Bên cạnh đó, Công an huyện còn cử cán bộ tham gia phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện thực hiện tuyên truyền pháp luật tại cấp xã; tuyên truyền qua hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; lồng ghép trong thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động của thôn, làng, tổ dân phố... Mặt khác, lực lượng Công an huyện cũng gọi hỏi, răn đe và cho ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Theo Trung tá Hoàng Vũ Thanh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Đak Đoa): Thời gian qua, Công an huyện tổ chức nhiều cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân tham gia, trong đó có nhiều câu hỏi liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

“Qua những cuộc thi trên đã lan tỏa quy định của pháp luật nói chung, lĩnh vực công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nói riêng trong quần chúng nhân dân. Ngoài ra, Công an huyện và Công an các xã, thị trấn cũng đã triển khai đấu tranh, xác minh, xử lý 3 vụ và 3 đối tượng có hành vi mua bán linh kiện là vũ khí, công cụ hỗ trợ qua đường bưu điện. Chúng tôi cũng xử lý 1 trường hợp mua bán trái phép súng săn, thu hồi 1 súng săn và khởi tố 1 vụ với 1 đối tượng liên quan đến vũ khí. Thời gian tới, chúng tôi tập trung triển khai các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Công an tỉnh, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giao nộp và không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”-Trung tá Thanh cho hay.