Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo, trong tháng 7-2025, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Đáng chú ý là xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tăng 6,5% so với cùng kỳ; toàn tỉnh ước đón 1,26 triệu lượt khách du lịch, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh thu hút mới 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1.629 tỷ đồng (có 1 dự án FDI).

Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến ngày 31-7 là hơn 7.891 tỷ đồng, đạt 56,43%; trong đó vốn ngân sách tỉnh có giá trị giải ngân hơn 6.243 tỷ đồng (đạt 58,27%), vốn ngân sách trung ương có giá trị giải ngân hơn 1.647 tỷ đồng, đạt 50,41%.

UBND tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương có liên quan trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, phấn đấu khởi công ngay trong năm 2025 nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đề xuất nhiều giải pháp

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu cụ thể một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp liên quan đến việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cũng như triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 và trong thời gian tới.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương cho hay: Vấn đề nổi cộm trong phát triển nông nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm là tình hình dịch tả heo Châu Phi diễn ra phức tạp với số lượng heo bệnh tiêu hủy hơn 700 con. Nhờ triển khai kịp thời các giải pháp, tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế, số lượng heo nuôi vẫn đảm bảo, lũy kế đến nay hơn 1 triệu con. Sở vẫn đang tiếp tục chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường phối hợp với các địa phương xử lý tình trạng heo chết, thực hiện việc phun thuốc khử trùng khu vực chăn nuôi, duy trì hoạt động 24/24 các chốt kiểm soát để tăng cường các hoạt động kiểm soát các xe vận chuyển động vật ra vào địa bàn tỉnh.

Ông Thương đề nghị các xã, phường tích cực làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng đối với các khu vực có xảy ra dịch bệnh động vật và tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức không vứt bừa bãi xác động vật chết gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch bệnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá: Sau hơn 1 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động tương đối thông suốt và đạt hiệu quả. Kết quả bước đầu đạt được đã thể hiện sự tinh thần, trách nhiệm làm việc của các sở, ngành rất cao. Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã bố trí cơ bản về cơ sở vật chất, tập huấn chuyên môn để đảm bảo hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội cơ bản đạt tốt trên tất cả các lĩnh vực. An sinh xã hội được quan tâm tổ chức tốt, nhất là làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo gia đình chính sách...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, do đó đề nghị các sở, ban, ngành nâng cao trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo vận hành chính quyền 2 cấp hiệu quả, cũng như thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể, Sở Nội vụ tăng cường cán bộ từ tỉnh giúp cho các xã, phường liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở nhằm đảm bảo hiệu quả.

Đối với phát triển kinh tế, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, chuyển đổi cây trồng tại khu vực phía Tây tỉnh đạt hiệu quả. Tập trung các phương án thu gom-xử lý rác thải tại khu vực Tây của tỉnh. Đồng thời, có kế hoạch chuẩn bị thuốc, nhân lực tiêm phòng để xử lý dứt điểm dịch tả heo Châu Phi...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Công Thương tập trung chủ trì thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại, thực hiện tốt các chỉ tiêu về thu hút đầu tư để đạt chỉ tiêu tăng trưởng.

Liên quan đến các tuyến đường bị hư hỏng tại khu vực phía Tây tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng triển khai sửa chữa các tuyến đường nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trên địa bàn, đồng thời, tránh để xảy ra các vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao, giúp việc vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai tập trung 2 nhiệm vụ lớn là phục vụ người dân tốt nhất thông qua hoạt động hiệu quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công và phát triển kinh tế-xã hội. Để đạt được 2 mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động phối hợp với nhau để tìm ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chung. Đồng thời, chủ động điều hành đúng nhiệm vụ được giao theo quy định và định hướng rõ ràng các giải pháp để các sở, ngành triển khai hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành bám sát cơ sở, điều động nhân sự để chia sẻ, hỗ trợ tối đa cho chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở, trong đó có đào tạo chuyên sâu và thường xuyên.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung giải ngân đầu tư công, đặc biệt là đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nguồn vốn bổ sung của tỉnh; khởi công các dự án đầu tư; chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư; triển khai các thủ tục đấu thầu, đấu giá, nhất là các dự án năng lượng để nhanh chóng đưa vào đầu tư; xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai; triển khai công tác quy hoạch để xây dựng 7 trường nội trú tại các xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện đối với dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, các dự án giao thông quan trọng đi qua địa bàn tỉnh và các dự án trọng điểm của tỉnh. Trong đó, tập trung cao độ việc giải ngân, đảm bảo chất lượng công trình và các thủ tục liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn như ngân hàng, kho bạc, hải quan và thuế đồng hành cùng tỉnh trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt các dự án đầu tư .

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai, an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, phòng-chống dịch bệnh ở động vật và thiên tai.

Tập trung thu hút du lịch, trong đó chú trọng các dịch vụ có chất lượng, hướng đến việc đưa các sự kiện về khu vực phía Tây tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh, tạo động lực thu hút đầu tư.

Tổ chức rà soát lại số hộ nghèo, nguyên nhân nghèo, phương án hỗ trợ, đặc biệt chú trọng giải pháp cấp đất sản xuất, hỗ trợ vay vốn, tổ chức đào tạo nghề tại chỗ bằng hình thức cầm tay chỉ việc. Qua đó, tạo điều kiện để người dân sản xuất kinh doanh hiệu quả, từng bước vươn lên thoát nghèo.