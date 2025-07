Xây dựng Hoài Nhơn phát triển nhanh, bền vững

Trao đổi với Báo Gia Lai, ông Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn, chia sẻ: Đây là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển, mở đầu cho một nhiệm kỳ với nhiều nhân tố mới, sáng tạo, đột phá để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kinh tế tăng trưởng, chuyển dịch tích cực

Ông Phạm Tiến Dũng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn.

▪ Thưa ông, phường Hoài Nhơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường: Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Tam Quan Nam. Đâu là kết quả nổi bật của các phường này trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

- ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG: Sau khi được thành lập, phường Hoài Nhơn có tổng diện tích và dân số khá lớn với 40,32 km2, 43.167 người.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ 3 phường nói trên đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, Hoài Thanh Tây thực hiện đạt và vượt 27/30 chỉ tiêu nghị quyết; Hoài Thanh thực hiện đạt và vượt 17/24 chỉ tiêu; Tam Quan Nam thực hiện đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu.

Kinh tế các địa phương tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Nổi bật là, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, làng nghề tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá; trong đó, tăng trưởng bình quân của Hoài Thanh Tây là 12,57%/năm, Hoài Thanh là 16,4%/năm, Tam Quan Nam là 11,8%/năm. Nông, lâm, ngư nghiệp phát triển toàn diện theo hướng bền vững. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm của 3 phường đạt 304,037 tỷ đồng; trong đó, tốc độ thu bình quân hằng năm tăng 8% so với năm 2020.

Khi kinh tế phát triển, phường đã có điều kiện huy động được hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo nên diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Cùng với đó, nhiều công trình trọng điểm do tỉnh, TX Hoài Nhơn trước đây đầu tư trên địa bàn (tuyến đường kết nối ĐT 638 - ĐT 639, tuyến đường kết nối quốc lộ, Nhà truyền thống Chi bộ Cửu Lợi, Quảng trường Hoài Thanh Tây…) phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, có trên 96% cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

▪ Sau sáp nhập, phường Hoài Nhơn có những tiềm năng, lợi thế gì, thưa ông?

- ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG: Kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025 và xuất phát từ vị trí địa lý cùng các định hướng quy hoạch trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hiện nay, phường Hoài Nhơn có nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa rất lớn để phát triển. Phường không chỉ mở rộng quy mô về diện tích và dân số mà còn mở rộng không gian, tiềm năng phát triển toàn diện từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác định địa phương còn nhiều khó khăn, thách thức khi kinh tế phát triển chưa bền vững; nguồn lực còn hạn chế; tác động khó lường của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Tuyến đường kết nối ĐT 638 - ĐT 639 mở ra không gian phát triển mới cho phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐPCC

Xây dựng Hoài Nhơn “số - xanh - sáng tạo”

▪ Trên cơ sở đó, phường Hoài Nhơn xác định hướng đi nào cho nhiệm kỳ tới?

- ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG: Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hoài Nhơn xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng phường Hoài Nhơn phát triển nhanh, bền vững.

Mục tiêu quan trọng là phấn đấu tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm tăng 10%, đến năm 2030 đạt giá trị hơn 4.209 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 20%; thu hút 5 dự án đầu tư mới. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 110,93 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều…

Trong đó, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch là chủ đạo, mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Mục tiêu này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương mà còn đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung 2 con số theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Gia Lai.

Khánh thành dự án tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT639) trên địa bàn phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐPCC

▪ Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, cần những giải pháp gì, thưa ông?

- ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG: Để thực hiện thành công mục tiêu nêu trên, Đảng ủy phường Hoài Nhơn đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ, 4 khâu đột phá để tạo động lực phát triển và 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả lĩnh vực, gắn với ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp (CCN) theo hướng hiện đại, gắn bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp, kinh tế trang trại và làng nghề theo hướng xanh, bền vững; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị…

Cùng với đó, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong 4 nhóm giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh. Địa phương chủ động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tiềm năng, thế mạnh để tạo đột phá phát triển KT-XH như dịch vụ, du lịch di tích lịch sử - văn hóa...; kêu gọi, thu hút đầu tư lấp đầy CCN Ngọc Sơn và thành lập, thu hút đầu tư lấp đầy 70% CCN Mỹ An; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để sớm đưa các dự án như Công ty Thiên Phước, Công ty May Hoài Nhơn (giai đoạn 2) đi vào hoạt động; tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như dự án điện mặt trời (khoảng 70 ha) ở phía Nam CCN Mỹ An. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Chú trọng phát triển dịch vụ du lịch làm khâu đột phá; xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch “Hoài Nhơn - Tình biển, xứ dừa”; khôi phục và phát triển các vùng dừa để phục vụ du lịch dọc tuyến đường kết nối ĐT 639…

Phát triển văn hóa - xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào sản xuất, đời sống, từng bước xây dựng “Chính quyền số”, “Công dân số”, “Kinh tế số”…

