Phường Quy Nhơn phải là trung tâm lan tỏa tinh thần đổi mới

Tham gia Đoàn công tác Trung ương có các đồng chí: Ngô Đông Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc thực hiện Quyết định số 284 của Bộ Chính trị cùng các đồng chí là lãnh đạo cấp vụ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí trong Đoàn Công tác Trung ương.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Phúc

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc cho biết: Phường Quy Nhơn được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 phường: Đống Đa, Hải Cảng, Thị Nại và Trần Phú (thuộc TP. Quy Nhơn) với diện tích 21,78 km² và dân số 129.326 người. Đảng bộ phường có 140 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 6.711 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ phường có 25 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 11 đồng chí.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Trên địa bàn phường không còn hộ nghèo, nhà tạm, nhà dột nát; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Quy Nhơn. Ảnh: Hồng Phúc

Công tác triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được phường thực hiện đảm bảo theo quy định, yêu cầu, tiến độ đề ra.

Trong đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn đã chủ động tổ chức các cuộc họp để phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất. Đồng thời, tổ chức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phần mềm tác nghiệp của chính quyền, của Đảng.

Phường cũng đã chủ động xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của cấp ủy; phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; quyết định thành lập cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị phường… để phường Quy Nhơn sẵn sàng đi vào hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả từ ngày mai (1-7-2025). Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030)... cũng được chú trọng thực hiện theo đúng quy định.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại phường Quy Nhơn. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: Việc sắp xếp đơn vị hành chính để tạo lập không gian phát triển mới, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo điều kiện, động lực và cơ chế mới để phát triển nhanh, bền vững hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Do đó, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn nói chung và các đồng chí được phân công nhận nhiệm vụ mới cần nêu cao ý thức trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động, chủ động thích ứng với yêu cầu mới.

Đồng thời, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trở thành trung tâm lan tỏa tinh thần đổi mới; quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu “cái mới phải tốt hơn cái cũ”, bảo đảm công việc, bộ máy vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

“Từ nay, tất cả các công việc theo thẩm quyền của phường phải thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không bỏ sót việc. Tinh thần là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; đồng thời, giữ gìn hình ảnh, tác phong của người cán bộ “từ phục vụ hành chính sang phục vụ Nhân dân”-đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng lưu ý tập thể lãnh đạo phường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong hành động, sâu sát với thực tiễn cơ sở, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo trong quản lý, điều hành. Đồng thời, chú trọng vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, xây dựng và phát triển phường Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung thành địa phương năng động, bản sắc, xanh-nhanh-bền vững trong kỷ nguyên mới.