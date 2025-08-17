Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự quốc tế

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Châu Âu lên tiếng sau hội nghị Trump-Putin, Nga mở rộng kiểm soát ở Donetsk, Zelensky bay sang Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC (tổng hợp)

(GLO)- Sau cuộc hội đàm tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, phản ứng quốc tế nhanh chóng nổi lên. Châu Âu hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy hòa bình nhưng nhấn mạnh quyền tự quyết của Ukraine.

Trên chiến trường, Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng ở Donetsk, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo sẽ sang Washington để tiếp tục thảo luận với ông Trump về chấm dứt xung đột.

Châu Âu nhấn mạnh quyền tự quyết của Ukraine

Ngày 16-8, sau khi thảo luận trực tuyến với Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã đưa ra tuyên bố chung liên quan đến tình hình Ukraine.

16.jpg
Các lãnh đạo châu Âu ủng hộ tiếp tục đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine, có sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ảnh: AFP

Tuyên bố nêu rõ: “Châu Âu ủng hộ nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Trump, nhưng Ukraine cần nhận được những đảm bảo an ninh vững chắc. Kiev có quyền quyết định về biên giới và lãnh thổ của mình, không ai được thay đổi bằng vũ lực. Nga cũng không có quyền can thiệp vào việc Ukraine có gia nhập EU hay NATO”.

Tham gia tuyên bố này có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Bà Von der Leyen nhấn mạnh: “Châu Âu sẽ phối hợp chặt chẽ với Ukraine và Mỹ để đạt được một nền hòa bình công bằng, bền vững”. Sự đồng thuận này cho thấy châu Âu không muốn đứng ngoài các tính toán của Washington và Moscow, đồng thời tái khẳng định lập trường lâu dài rằng mọi giải pháp hòa bình phải dựa trên chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai làng ở Donetsk

Trái ngược với các động thái ngoại giao, chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt. Cùng ngày 16-8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã kiểm soát hai khu định cư Popiv Yar và Ivano-Darivka ở Donetsk, đồng thời đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi làng Voronoye thuộc vùng Dnepropetrovsk.

binh-si-nga-tren-chien-truong-anh-rt.jpg
Binh sĩ Nga trên chiến trường. Ảnh: RT

Theo phía Nga, các đơn vị đang tiếp tục tăng cường sức ép tại Nove Shakhove và Ivanivka với mục tiêu tiến sâu hơn nữa vào Donetsk. Báo cáo cho biết chỉ trong vòng 24 giờ, Ukraine đã tổn thất hơn 1.300 binh sĩ, trong khi hệ thống phòng không Nga đánh chặn thành công 5 bom dẫn đường cùng 169 máy bay không người lái.

Những con số này, dù chưa thể kiểm chứng độc lập, cho thấy Moscow tiếp tục theo đuổi chiến lược “vừa đánh vừa đàm”: duy trì áp lực quân sự để củng cố vị thế trên bàn đàm phán.

Ông Zelensky chuẩn bị hội đàm với ông Trump tại Washington

Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ sang Mỹ vào ngày 18-8 để gặp Tổng thống Donald Trump bàn thảo chi tiết về việc chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky cho biết đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ với ông Trump ngay sau hội nghị Alaska, trong đó ông Trump tóm tắt các nội dung đã trao đổi với Tổng thống Putin. Sau đó, các lãnh đạo châu Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng tham gia thảo luận thêm 30 phút.

15.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ ủng hộ đề xuất của ông Trump về một cuộc họp 3 bên Mỹ-Nga-Ukraine, coi đây là cơ hội để bàn trực tiếp những vấn đề trọng yếu. Ông cũng nhấn mạnh châu Âu cần hiện diện trong mọi giai đoạn của tiến trình hòa bình nhằm đảm bảo an ninh một cách đáng tin cậy.

Tuy nhiên, một số quan chức châu Âu lại lo ngại hội nghị Alaska mang tính “thắng lợi cho ông Putin”, khi Nga dường như đạt được lợi thế mà không đưa ra nhượng bộ đáng kể. Mặc dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định hai bên đã đạt được “một số tiến triển” và “phần lớn đồng ý” về các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như khả năng trao đổi lãnh thổ.

Từ Alaska tới Washington, từ các tuyên bố châu Âu tới chiến sự Donetsk, diễn biến cho thấy xung đột Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn mới: bàn đàm phán và chiến trường song hành, vừa mở ra hy vọng, vừa tiềm ẩn nhiều bất trắc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null