Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kiểm tra dự án hệ thống kênh thủy lợi và dự án trồng cao su tại xã Ia Mơ

(GLO)- Chiều 18-8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra thực tế dự án hệ thống kênh thủy lợi Ia Mơr và dự án trồng cao su tại xã Ia Mơ.

1-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-ho-quoc-dung-di-thuc-te-kiem-tra-du-an-he-thong-kenh-thuy-loi-ia-mor-anh-ha-duy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra thực tế hồ thủy lợi Ia Mơr.
﻿ Ảnh: Hà Duy

Dự án hệ thống kênh thủy lợi Ia Mơr là hệ thống kênh nhánh được xây dựng để tiếp nối hệ thống kênh chính của hồ Ia Mơr, cung cấp nước tưới cho 2.105 ha đất canh tác nông nghiệp hiện hữu tại xã. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 209 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8-đơn vị chủ đầu tư, dự án dự kiến khởi công trong quý IV-2025. Vì vậy, đơn vị chủ đầu tư đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ đề ra.

2-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-ho-quoc-dung-di-thuc-te-kiem-tra-tien-do-du-an-he-thong-kenh-thuy-loi-ia-mor-anh-ha-duy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên trái) kiểm tra tiến độ triển khai dự án
﻿Hệ thống kênh thủy lợi Ia Mơr. Ảnh: Hà Duy

Tại xã Ia Mơ có 9.108 ha rừng nghèo được giao cho một số doanh nghiệp trồng cao su. Tuy nhiên, do đặc thù thổ nhưỡng không phù hợp nên cây cao su trồng lên bị chết hoặc kém phát triển.

Các chủ đầu tư đã kiến nghị cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tuy nhiên, theo quy định của Luật Lâm nghiệp, nếu chuyển mục đích sử dụng rừng trồng thì phải trồng rừng thay thế bằng một diện tích tương đương; đối với rừng tự nhiên phải trồng rừng thay thế bằng 3 lần diện tích chuyển đổi.

Quy định này đã khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc bỏ ra số tiền lớn để trồng rừng thay thế. Thêm nữa là một phần diện tích đề nghị chuyển đổi cơ cấu cây trồng thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, phải được Chính phủ đồng ý mới được chuyển.

4-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-ho-quoc-dung-di-thuc-te-kiem-tra-du-an-trong-cao-su-tai-xa-ia-mo-anh-ha-duy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kiểm tra dự án trồng cao su tại xã Ia Mơ. Ảnh: Hà Duy

Sau khi nghe báo cáo, đối với dự án hệ thống kênh thủy lợi Ia Mơr, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu xã Ia Mơ cùng các ngành chức năng phối hợp hỗ trợ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 trong công tác giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư khởi công theo kế hoạch đề ra.

Đối với dự án trồng cây cao su, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phương án doanh nghiệp giao bớt một phần diện tích đất cho địa phương để địa phương cấp cho người dân làm đất sản xuất, Nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp để không để lãng phí tài nguyên đất.

