Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra ngành Bảo hiểm xã hội

(GLO)- Ngày 14 và 15-8, tại tỉnh Gia Lai, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra năm 2025.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã chia sẻ, phân tích một số nội dung như: một số vấn đề về hoạt động kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan BHXH; dự thảo thông tư quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT và sử dụng quỹ BHYT.

Bên cạnh đó là các kỹ năng phát hiện, xử lý một số tình huống trong kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám-chữa bệnh BHYT; hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện công tác phòng-chống tham nhũng; kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kiểm tra đóng BHXH, BHTN, BHYT…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Các nội dung này được trình bày kèm theo dẫn chứng thực tiễn, số liệu phân tích, quy định pháp luật mới và hướng dẫn quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung kiểm tra, giúp đại biểu tham dự nắm chắc nghiệp vụ, thống nhất phương pháp triển khai.

Theo Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa, trong bối cảnh nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành, công tác kiểm tra cần tiếp tục đổi mới về phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi, nêu ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đặt câu hỏi để được giải đáp các vấn đề còn vướng mắc.