Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra ngành Bảo hiểm xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14 và 15-8, tại tỉnh Gia Lai, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra năm 2025.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã chia sẻ, phân tích một số nội dung như: một số vấn đề về hoạt động kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan BHXH; dự thảo thông tư quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT và sử dụng quỹ BHYT.

Bên cạnh đó là các kỹ năng phát hiện, xử lý một số tình huống trong kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám-chữa bệnh BHYT; hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện công tác phòng-chống tham nhũng; kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kiểm tra đóng BHXH, BHTN, BHYT…

1-quang-canh.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Các nội dung này được trình bày kèm theo dẫn chứng thực tiễn, số liệu phân tích, quy định pháp luật mới và hướng dẫn quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung kiểm tra, giúp đại biểu tham dự nắm chắc nghiệp vụ, thống nhất phương pháp triển khai.

Theo Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa, trong bối cảnh nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành, công tác kiểm tra cần tiếp tục đổi mới về phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

3-dai-bieu-trao-doi.jpg
Đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi, nêu ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đặt câu hỏi để được giải đáp các vấn đề còn vướng mắc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chính sách BHXH, BHYT mới: Doanh nghiệp cần hiểu đúng, làm đúng

Chính sách BHXH, BHYT mới: Doanh nghiệp cần hiểu đúng, làm đúng

(GLO)- Từ ngày 1-7, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi chính thức có hiệu lực. Vì vậy, BHXH các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn và giải đáp, đồng hành cùng doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong triển khai chính sách mới.

Có thể bạn quan tâm

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: V.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại phường Pleiku

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường Pleiku. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo phường Pleiku, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Gia Lai: Phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

Gia Lai: Phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 7-8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng Công an và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ, sơ chế heo trên địa bàn xã Hoài Ân; phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

null