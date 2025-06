Bộ máy chính quyền Gia Lai mới phải vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Cùng với đó, công bố nghị quyết, quyết định về kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam các cấp.

Dự lễ về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ngô Đông Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc thực hiện Quyết định số 284 của Bộ Chính trị cùng các đồng chí là lãnh đạo cấp vụ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí trong Đoàn Công tác Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (thứ 2 từ trái sang) dự và chỉ đạo buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng các ban HĐND tỉnh.

Về phía tỉnh Bình Định có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh lễ công bố. Ảnh: Đức Thụy

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định qua các thời kỳ cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, 135 Bí thư Đảng ủy cấp xã mới và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn...

Ra mắt bộ máy chính quyền 2 cấp tỉnh Gia Lai mới

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đông Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương đối với việc sáp nhập tỉnh, xã, phường, gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập tỉnh; Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập các xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai (mới); Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh; Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Gia Lai mới có 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 110 xã và 25 phường; trong đó có 101 xã, 25 phường hình thành sau sắp xếp và 9 xã không thực hiện sắp xếp. Tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập có tổng diện tích trên 21.576 km2 với dân số hơn 3,5 triệu người.

Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới trên cơ sở hợp nhất 2 Đảng bộ tỉnh Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định. Đồng thời, Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2020-2025), gồm 61 người (gồm, 31 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, 28 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai và 2 người điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai mới).

Trao Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới và Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy

Chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai (nhiệm kỳ 2020-2025), gồm: 16 người; trong đó có 8 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, 8 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và 2 người được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai mới.

Đồng thời, chỉ định đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ) giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Cùng với đó, chỉ định các đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, gồm: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Gia Lai (cũ); Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ).

Trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng các ban HĐND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng quyết định chỉ định Ủy viên Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai (nhiệm kỳ 2020-2025) sau hợp nhất, sáp nhập với 14 người.

Theo đó, chỉ định đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai (nhiệm kỳ 2020-2025) sau hợp nhất.

Chỉ định 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai mới, gồm các đồng chí: Lê Bình Thanh-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; Lê Thị Hồng Vân-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định; Trần Đình Vũ-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai (cũ); Nguyễn Thị Thanh Hằng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai (cũ).

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban của HĐND tỉnh Gia Lai mới. Theo đó, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng thời, chỉ định các đồng chí: Đinh Ly An giữ chức Trưởng Ban Pháp chế; Phạm Tấn Thành giữ chức Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách; Huỳnh Thị Ngọc Hà giữ chức Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội.

Trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai và chỉ định Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Chỉ định đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai mới; các Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, gồm các đồng chí: Lý Tiết Hạnh-Tỉnh ủy viên và Siu Hương-Tỉnh ủy viên.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định chỉ định đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mới và chỉ định các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Hải Giang-Tỉnh ủy viên, Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên.

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Đồng thời, công bố Quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai mới và Quyết định về công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Cụ thể, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai mới, gồm các đồng chí: Hà Duy Trung-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Rơ Chăm H’Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Quyết định về công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi lễ, tỉnh Gia Lai cũng đã công bố các Nghị quyết, Quyết định đối với việc sáp nhập xã, phường, gồm: Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết thúc hoạt động của cấp xã (cũ); Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết thúc hoạt động của cấp huyện; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thành lập Đảng bộ các xã, phường; Quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Trưởng ban của HĐND; Quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường; Quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Đoàn kết, xây dựng Gia Lai trở thành cực tăng trưởng khu vực Trung-Trung bộ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với tỉnh Gia Lai mới nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 tỉnh Gia Lai, Bình Định đã đạt được trong việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh thời gian qua.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng: Từ ngày 1-7, cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh những thuận lợi và thời cơ phát triển mở ra, tỉnh Gia Lai mới cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Để phát huy thời cơ, vượt qua thách thức, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, từng đồng chí được phân công, bổ nhiệm cần nêu cao ý thức trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trở thành trung tâm lan tỏa tinh thần đổi mới trong hệ thống chính trị và xã hội; quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu “cái mới phải tốt hơn cái cũ”, bảo đảm công việc, bộ máy vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trao các quyết định của tỉnh Gia Lai về sáp nhập xã, phường cho các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với tỉnh Gia Lai mới, nhất là ba đột phá chiến lược có tính nền tảng và dẫn dắt toàn bộ tiến trình phát triển của tỉnh (Đột phá về thể chế phát triển, chuyển từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ; Đột phá về hạ tầng liên kết; Đột phá về phát triển nguồn lực con người). Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống, văn hóa, lịch sử, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị liên tục, không gián đoạn, không đứt gãy, xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã nhằm đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Tất cả các công việc theo thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp xã phải thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không bỏ sót việc; tinh thần là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời giữ gìn hình ảnh, tác phong của người cán bộ “từ phục vụ hành chính sang phục vụ Nhân dân”.

Cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai mới cần xác định phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần quyết liệt triển khai các giải pháp để tỉnh Gia Lai mới đạt mức tăng trưởng theo kết luận số 123-KL/TW (ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng), chỉ tiêu Chính phủ giao và chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh đã đề ra. Trọng tâm là tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả “bộ tứ trụ cột”, đó là: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phát huy tối đa các yếu tố tương đồng, bổ trợ của Gia Lai và Bình Định, trên cơ sở đó, xác định các trụ cột tăng trưởng về công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, logistic và phát triển đô thị. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá về chất lượng quản trị, phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực để tỉnh Gia Lai mới vươn lên, sớm trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Trung - Trung bộ.

“Đặc biệt, Gia Lai mới cần chú trọng củng cố hệ thống quốc phòng, an ninh, không được chủ quan, mất cảnh giác, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Đẩy mạnh công tác nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo. Bảo đảm chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng cường hợp tác với các tỉnh lân cận và khu vực biên giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, trên nền tảng tiếp tục duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, góp phần xây dựng kinh tế vùng biên, củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hòa bình, hợp tác, phát triển.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp xã, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị. Trong đó, chuẩn bị thật tốt văn kiện đại hội cấp xã, cấp tỉnh trong bối cảnh mới sau sắp xếp. Báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ các cấp cần bám sát dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng”-Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thụy

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai xin hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết. Chúng tôi nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong hành động, sâu sát với thực tiễn cơ sở, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo trong quản lý, điều hành; vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai thành địa phương năng động, bản sắc, xanh-nhanh-bền vững.

“Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai xin nghiêm túc tiếp thu và quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ đạo của đồng chí để cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác thiết thực, sát với tình hình thực tiễn; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của một tỉnh hợp nhất; giữ gìn và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương Gia Lai mới; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc và đúng định hướng để cùng cả Nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”-Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới thể hiện quyết tâm.