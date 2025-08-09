Công an phường Quy Nhơn phát hiện hơn 1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc

(GLO)- Khoảng 23 giờ ngày 8-8, Công an phường Quy Nhơn phối hợp với Chi Cục chăn nuôi và thú y tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra, phát hiện tại ngã ba đường Nguyễn Chánh-Phạm Hồng Thái (phường Quy Nhơn) có ô tô BKS 77C-167.64 do T.N.H. (SN 1997, ở xã Hoài Ân) đang bốc dỡ hơn 1 tấn thịt heo.

Người mua số thịt heo trên để bán ra thị trường là bà N.T.T. (SN 1971, ở phường Quy Nhơn).

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng thịt heo không đảm bảo vệ sinh thú y. Ảnh: ĐVCC

Số thịt heo này không được đóng dấu kiểm soát giết mổ, một số thịt có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Xác định không đạt yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, Tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ số lượng thịt heo và phương tiện để xử lý.

Trung tá Nguyễn Thị Thanh Thủy-Tổ trưởng Tổ phòng-chống tội phạm, Công an phường Quy Nhơn-cho biết: Đơn vị đang tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra trong giai đoạn có dịch, nhằm ngăn chặn thịt heo có nguồn gốc nhiễm bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ đến tay người tiêu dùng.