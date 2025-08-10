Danh mục
Xây dựng phường An Nhơn Nam đạt chuẩn đô thị văn minh

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Sáng 10-8, Đảng bộ phường An Nhơn Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 159 đại biểu đại diện cho trên 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đặt ra mục tiêu xây dựng phường An Nhơn Nam đạt chuẩn đô thị văn minh.

Dự Đại hội có các đồng chí: Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

a5.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.H
a3.jpg
Các các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: N.H

Phường An Nhơn Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Thọ thuộc thị xã An Nhơn (cũ).

Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của người dân, Đảng bộ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2020-2025 của phường Nhơn Hòa (cũ) đạt 15,25%, xã Nhơn Thọ (cũ) đạt 13%.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường An Nhơn Nam phấn đấu tổng giá trị sản phẩm tăng 19,6%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 273 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2030 đạt 91 tỷ đồng. Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

a6-5634.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: N.H

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ phường An Nhơn Nam tập trung thực hiện 3 khâu đột phá gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tập trung phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp gắn với các dịch vụ phụ trợ và logistics, tích cực thu hút đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông mang tính kết nối đồng bộ, đầu tư hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ và hạ tầng số; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi ứng phó biến đổi khí hậu.

a2.jpg
Đồng chí Mai Việt Trung phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: N.H

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường An Nhơn Nam đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền.

Thực hiện tốt công tác cán bộ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ khoa học-công nghệ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết đấu tranh phòng-chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Đảng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

“Phường An Nhơn Nam được xác định là phường trọng điểm của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cần rà soát dư địa phát triển, tính toán kỹ lưỡng các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội với quyết tâm cao nhất. Xây dựng phường An Nhơn Nam đạt chuẩn đô thị văn minh”, đồng chí Mai Việt Trung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; khuyến khích sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, ưu tiên các ngành: chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, nông sản, may mặc, thức ăn chăn nuôi... Tiếp tục đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển thương mại - dịch vụ. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô thị…

dsc07107.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Nhơn Nam ra mắt Đại hội. Ảnh: N.H
a4.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Long được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Nam.
Ảnh: N.H

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường An Nhơn Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 27 đồng chí, đồng chí Trịnh Xuân Long được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

null