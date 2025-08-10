Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC HÀ
MẠNH HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 10-8, Đảng bộ xã Ia Grai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 1.129 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

1.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Grai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Mạnh Hà

Đảng bộ xã Ia Grai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ gồm: thị trấn Ia Kha, xã Ia Grăng và xã Ia Bă.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ các xã đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu các ngành trong tổng giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh qua từng năm; chất lượng giáo dục đào tạo, khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng lên.

Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, tăng cường. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng kinh tế tăng 8,8%/năm; mức giảm hộ nghèo là 1,7%/năm (trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 4%/năm); thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 75 triệu đồng/năm; 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới…

Để đạt các mục tiêu trên, Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, 2 khâu đột phá gồm: đột phá về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đột phá về công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

4.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Mạnh Hà

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương kết quả Đảng bộ xã Ia Grai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, với bối cảnh tình hình mới và yêu cầu nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Đảng bộ xã Ia Grai cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị thật sự hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, giải pháp, chỉ tiêu phát triển đã được Đại hội thông qua; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

"Xã Ia Grai cần tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị; chú trọng định hướng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất các loại cây chủ lực, nhất là cà phê, cao su, cây ăn trái… đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững ổn định chính trị tại địa phương"-Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.

8.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Grai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Mạnh Hà

Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Ia Grai nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Ngọc Quý được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sró

Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng xã Sró phát triển toàn diện, bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Sró tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Phường Bồng Sơn cần thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội

Phường Bồng Sơn cần thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 8-8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị phường thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội.

Xã Vĩnh Quang cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết

Xã Vĩnh Quang cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 8-8, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Ân nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Ân nhiệm kỳ 2025-2030

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 6-8, Đảng bộ xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho hơn 1.300 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Vĩnh Thạnh hướng đến phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại

Vĩnh Thạnh hướng đến phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Vĩnh Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 6-8. Ðây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình sau khi xã Vĩnh Thạnh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Hảo và thị trấn Vĩnh Thạnh.

Hoài Ân phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển mới

Hoài Ân phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Hoài Ân có nhiều thuận lợi để phát huy thế mạnh về nông nghiệp, hạ tầng. Diện tích sản xuất được mở rộng, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, Hoài Ân đang đứng trước thời cơ mới để tạo đột phá, làm nền tảng triển khai những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn diện, kịp thời, chặt chẽ

Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp: Toàn diện, kịp thời, chặt chẽ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2025, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng là tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: M.H

Khai thác hiệu quả tiềm năng biển và du lịch để phát triển kinh tế

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoài Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh phường Hoài Nhơn cần phát triển kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng biển và du lịch.

null