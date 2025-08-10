Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

(GLO)- Sáng 10-8, Đảng bộ xã Ia Grai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 1.129 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Grai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Mạnh Hà

Đảng bộ xã Ia Grai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ gồm: thị trấn Ia Kha, xã Ia Grăng và xã Ia Bă.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ các xã đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu các ngành trong tổng giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh qua từng năm; chất lượng giáo dục đào tạo, khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng lên.

Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, tăng cường. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng kinh tế tăng 8,8%/năm; mức giảm hộ nghèo là 1,7%/năm (trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 4%/năm); thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 75 triệu đồng/năm; 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới…

Để đạt các mục tiêu trên, Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, 2 khâu đột phá gồm: đột phá về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đột phá về công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Mạnh Hà

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương kết quả Đảng bộ xã Ia Grai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, với bối cảnh tình hình mới và yêu cầu nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Đảng bộ xã Ia Grai cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị thật sự hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, giải pháp, chỉ tiêu phát triển đã được Đại hội thông qua; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

"Xã Ia Grai cần tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị; chú trọng định hướng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất các loại cây chủ lực, nhất là cà phê, cao su, cây ăn trái… đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững ổn định chính trị tại địa phương"-Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Grai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Mạnh Hà

Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Ia Grai nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Ngọc Quý được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.