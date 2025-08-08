Danh mục
Phường An Nhơn cần xác định phát triển kinh tế nhanh, xanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Sáng 8-8, Đảng bộ phường An Nhơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; với sự tham gia của 180 đại biểu đại diện cho 1.180 đảng viên của 45 chi, đảng bộ trực thuộc.

Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Vụ phó Vụ 2, Ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

mg-0233.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho biết, phường An Nhơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị cấp xã gồm: phường Đập Đá, xã Nhơn Hậu và xã Nhơn Mỹ.

Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ 3 địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Kinh tế của địa phương tăng trưởng và phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng đồng bộ; bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

mg-0255.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hồng Phúc

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn phường An Nhơn ước thực hiện tăng 8,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,86 lần so với đầu nhiệm kỳ...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung bày tỏ sự ấn tượng với các chỉ tiêu nhiệm kỳ trên các lĩnh vực của phường An Nhơn đều đạt và vượt.

mg-0297.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Mai Việt Trung cho rằng phường An Nhơn là địa phương nằm trong vùng phát triển năng động của tỉnh và là địa bàn đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ và Nhân dân phường An Nhơn cần xác định phát triển kinh tế nhanh, xanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, với quyết tâm, nỗ lực lớn nhất.

Trong đó, phường cần đánh giá, phân tích kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần phấn đấu cao nhất, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, mang tính khả thi, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách phù hợp với mô hình đô thị, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ.

mg-0261.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Trước mắt cần khẩn trương phối hợp hoàn thành quy hoạch chung phường với tầm nhìn chiến lược bền vững. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của quốc gia, của tỉnh trên địa bàn đó là: Đường cất hạ cánh số 2 của Cảng hàng không Phù Cát, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn.

Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và hành động, bảo đảm sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, xem công tác cán bộ là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định.

mg-0354.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.
﻿Ảnh: Hồng Phúc

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy phường An Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 33 đồng chí; đồng chí Lê Thanh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030.

