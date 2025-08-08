Xã Vĩnh Thịnh gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

Danh mục
TRỌNG LỢI
NGỌC ÁNH
(GLO)- Ngày 7-8, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có 135 đại biểu đại diện cho 617 đảng viên thuộc 28 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Vĩnh Thịnh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị hành chính gồm xã Vĩnh Thịnh và xã Vĩnh Hiệp. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và người dân 2 xã đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; chất lượng hoạt động văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng xã ngày càng phát triển bền vững và văn minh.

3bc14c4137f9bea7e7e8.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Ánh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Quang Nhân đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó và sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Đảng bộ xã cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển. Đồng thời, cần tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận xã hội để huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đó, cần xác định nông nghiệp vẫn là nền tảng, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ, du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, xã tiếp tục chú trọng bảo vệ và phát triển rừng, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Về công tác an sinh xã hội, xã cần tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh: “Cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có phẩm chất, năng lực, gần dân, sát dân và hết lòng phục vụ nhân dân”.

Cùng với đó, xã cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, hướng đến nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân đề nghị lực lượng Công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn để phát triển kinh tế-xã hội.

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với nền tảng đã đạt được, cùng quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận trong nhân dân, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Vĩnh Thịnh trở thành xã phát triển toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai"-Thiếu tướng Lê Quang Nhân bày tỏ.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 22 đồng chí; đồng chí Bùi Tấn Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

