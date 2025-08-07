Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

(GLO)- Sáng 7-8, Đảng bộ xã Ân Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 723 đảng viên thuộc 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đề ra.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Rơ Chăm H’Hồng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy các xã: Kim Sơn, Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Hảo…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: N.H

Đảng bộ xã Ân Tường được hình thành trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Ân Tường Tây, Ân Hữu và Đak Mang thuộc huyện Hoài Ân (cũ). Sau sáp nhập, xã Ân Tường có diện tích tự nhiên trên 227 km2 với 16 thôn và hơn 4.500 hộ, gần 19.000 nhân khẩu.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 3 đơn vị trước sáp nhập đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó nổi bật là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố hệ thống chính trị; phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng-an ninh và an sinh xã hội. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng được đầu tư nâng cấp, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Chất lượng văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Ân Tường nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: N.H

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Ân Tường đề ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng xã Ân Tường phát triển nhanh, bền vững.

Đảng bộ cũng đề ra các mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2025-2030 đạt 8,1%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: nông, lâm nghiệp chiếm 54,9%; công nghiệp và xây dựng chiếm 22,2%; thương mại, dịch vụ chiếm 22,9%. Thu nhập bình đầu người đến năm 2030 đạt 79,4 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt 9 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực quy thóc đến năm 2030 đạt 13.537 tấn. Thu hút 2 dự án đầu tư mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: N.H

Xã phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo; 100% trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; phấn đấu hằng năm có trên 90% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3%/năm trở lên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ân Tường đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt việc quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân về chủ trương đúng đắn của Đảng liên quan đến việc sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn hệ thống chính trị của xã cần thay đổi tư duy từ quản lý, kiểm soát sang tư duy phục vụ; thống nhất nhận thức việc sắp xếp đơn vị hành chính là cần thiết để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Cấp ủy khóa mới cần xác định rõ các đề án, phương án và nhiệm vụ cụ thể phải làm trong nhiệm kỳ mới để thực hiện được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tinh thần là phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả và rõ lộ trình thực hiện.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.H

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: “Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, không chỉ cho cả nhiệm kỳ 5 năm mà cả từng giai đoạn 3 năm, hằng năm. Mỗi công việc, mỗi mục tiêu phải được phân công rõ ràng, có bước đi cụ thể, sát thực tiễn, từng bước, từng mục tiêu, chủ động tranh thủ các nguồn lực để triển khai thực hiện”.

Đồng thời, Đảng bộ xã cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, tư tưởng, đạo đức, năng lực hành động; phải làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là lực lượng lao động trẻ trong doanh nghiệp tư nhân. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục.

Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Đây là khu vực năng động, có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người lao động. Cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Ân Tường nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 24 đồng chí; đồng chí Thái Danh Hân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.