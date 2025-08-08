An Nhơn hướng tới mục tiêu địa phương phát triển khá của tỉnh

(GLO)- Sáng 8-8, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường An Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra, đánh dấu bước khởi đầu sau sáp nhập phường Ðập Ðá và các xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ.

Ðây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, là điểm xuất phát cho một hành trình phát triển mới: Gần dân, hiệu quả, toàn diện và bền vững hơn.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Lê Thanh Tùng khẳng định: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nền tảng và động lực để phường An Nhơn vươn lên trở thành địa phương phát triển khá của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Lê Thanh Tùng (bìa trái) trò chuyện, nắm bắt tâm tư người dân sau sáp nhập phường, xã. Ảnh: H.P

Từ nền tảng ổn định đến bệ phóng phát triển

▪ Thưa ông, đâu là những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua, làm cơ sở để Đảng bộ phường An Nhơn đặt ra mục tiêu lớn cho chặng đường sắp tới?

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ các phường, xã Đập Đá, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; diện mạo đô thị có nhiều đổi thay tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đáng chú ý, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Cụ thể, trong công tác xây dựng Đảng, có trên 96% chi, đảng bộ cơ sở được công nhận là chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt; bình quân hằng năm có 94,1% tổ chức cơ sở đảng và 91,46% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 270 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 4,58%. Trong phát triển KT-XH, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tăng 8,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 61,18%, thương mại - dịch vụ 25,89% và nông - lâm - thủy sản 12,93%. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 10,1%. Trong 3 cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có tổng diện tích 85,4 ha, hiện có 63 DN, cơ sở sản xuất đang hoạt động với tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.566 lao động. Đồng thời, Cụm công nghiệp Tân Đức cũng đang thu hút 10 DN, cơ sở sản xuất với tổng vốn dự kiến hơn 40 tỷ đồng. Một điểm sáng là 7 làng nghề truyền thống (tiện gỗ mỹ nghệ, bún tươi, rèn, gốm...) đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.540 lao động, với doanh thu trung bình mỗi năm khoảng 100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người toàn phường đạt 66 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,86 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường An Nhơn xác định phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trở thành trụ cột nền kinh tế của phường. - Trong ảnh: Hoạt động sản xuất gỗ xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn. Ảnh: N.Hân

▪ Công tác xây dựng và phát triển đô thị cũng là một lợi thế của phường An Nhơn…

- Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị được địa phương đặc biệt quan tâm. Nhiều tuyến đường nội phường được nâng cấp, mở rộng, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh được cải thiện rõ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trên cơ sở đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung và Chương trình phát triển đô thị An Nhơn đến năm 2045, phường đã tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; các dự án, công trình trọng điểm như Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, 3, Công viên Hồ Sen, Cầu Thị Lựa mới… Mạng lưới giao thông chính được đầu tư nâng cấp theo tiêu chuẩn đường đô thị; điện chiếu sáng, hệ thống nước sạch từng bước phủ khắp các khu dân cư. Hiện, tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 41%; diện tích cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 3,39 m²/người; tỷ lệ tuyến phố văn minh khu vực nội thị trên tổng số trục phố chính có 21/35 tuyến đạt 60%.

Ba khâu đột phá chiến lược

▪ Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường tập trung thực hiện những mục tiêu trọng tâm nào, thưa ông?

- Mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và các tiềm năng, lợi thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng phường An Nhơn phát triển nhanh, bền vững, trở thành địa phương phát triển khá của tỉnh, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng. Mục tiêu trên được cụ thể thành 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trở thành trụ cột của nền kinh tế phường. Đây được xác định là khâu đột phá để tăng trưởng phát triển kinh tế của phường đạt 2 con số. Tạo đột phá về phát triển hạ tầng đô thị giữa QL 1 và tuyến tránh QL 1, hình thành khu vực đô thị, dịch vụ, thương mại gần cảng hàng không quốc tế và trung tâm đô thị, dịch vụ, thương mại đối với các xã, phường lân cận. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mới, dựa trên các lợi thế di tích văn hóa Chămpa, Khu tôn vinh Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc, kết hợp du lịch trải nghiệm, du lịch làng nghề. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dựa trên thế mạnh của lưu vực hạ lưu sông Kôn và các mô hình hiện có về liên kết sản xuất, mô hình rau hữu cơ, mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP… Phát triển dịch vụ vận tải, thương mại dọc theo QL 19B, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, QL 1 và tuyến tránh QL 1. Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản đô thị, bất động sản thương mại - du lịch, hạ tầng dịch vụ, tăng tỷ trọng đóng góp của kinh tế đô thị trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường.

Hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tâm Phú (Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn) tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Ảnh: H.P

▪ Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, đâu là những giải pháp đột phá chiến lược trong thời gian tới của phường An Nhơn?

- Đảng ủy phường xác định 3 khâu đột phá chiến lược. Đó là, thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, xem đây là động lực phát triển mới. Tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và hạ tầng số; ưu tiên giao thông, thủy lợi ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng du lịch gắn phát huy Khu di tích Hoàng Đế và các di tích văn hóa lịch sử; gắn di dời Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng với chỉnh trang hình thành khu đô thị dịch vụ hỗn hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới.

▪ Xin cảm ơn ông!