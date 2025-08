Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Các Phó Trưởng ban gồm các ông: Dương Minh Đức-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương (Thường trực Ban Chỉ đạo); Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Tiến Hải-Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Đỗ Việt Hưng-Phó Giám đốc Sở Tài chính; Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Lê Anh Dũng/Vietnamnet.vn

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai bao gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hải đoàn Biên phòng 48-Bộ đội Biên phòng; Chi cục Hải quan khu vực XIV; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực XI; Thuế tỉnh; Sở Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh); Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh); Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh); Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Chi cục Quản lý thị trường.

Cơ quan Thường trực giúp việc cho Trưởng ban và Ban Chỉ đạo là Chi cục Quản lý thị trường.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Ảnh: V.T

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ, quyền hạn như xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, các giải pháp cụ thể của Ban Chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu làm trái, bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có mức độ lớn trên địa bàn tỉnh; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm. Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai và các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các cơ quan, lực lượng chức năng cung cấp thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý; tài liệu vụ việc vi phạm khi cần thiết. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ UBND các xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của địa phương do Chủ tịch UBND xã, phường làm Trưởng ban với thành phần phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2025, thay thế Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 25-5-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định và Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 13-6-2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai.