MV “Baby Shark” thoát cáo buộc đạo nhạc sau hơn 6 năm kiện tụng

(GLO)-Ngày 14-8, Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên bố khép lại vụ kiện bản quyền liên quan đến ca khúc Baby Shark, bác bỏ khiếu nại của nhạc sĩ Mỹ Jonathan Wright (nghệ danh Johnny Only).

Vụ kiện bắt đầu từ tháng 3-2019, khi Jonathan Wright đệ đơn tại Seoul, cho rằng phiên bản Baby Shark ông sáng tác năm 2011 dựa trên giai điệu dân gian Bắc Mỹ đã bị Công ty giải trí Pinkfong sao chép mà không xin phép. Ông khẳng định phiên bản của mình là nguyên gốc vì bổ sung yếu tố sáng tạo như guitar điện và âm thanh tổng hợp.

Pinkfong phủ nhận cáo buộc, khẳng định Baby Shark là bản phái sinh độc lập từ cùng một giai điệu dân gian. Năm 2021 (sơ thẩm) và 2023 (phúc thẩm), tòa đều bác đơn kiện, cho rằng cả hai phiên bản là phóng tác từ bài hát truyền miệng, không thuộc độc quyền của cá nhân hay tổ chức nào.

Baby Shark là hiện tượng âm nhạc toàn cầu.

Tòa Tối cao khẳng định tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu có yếu tố sáng tạo đủ để coi là nguyên bản. Các thay đổi mà Jonathan Wright thực hiện được đánh giá là tối thiểu, không tạo ra tác phẩm mới.

Ra mắt năm 2015, MV Baby Shark hiện đạt hơn 16 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành hiện tượng toàn cầu và thương hiệu giải trí thiếu nhi có mặt tại hơn 200 quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở YouTube, thương hiệu “Baby Shark” còn mở rộng sang nhiều sản phẩm nhượng quyền khác, như quần áo, phụ kiện. Nhiều dị bản đã được phát triển, từ phiên bản thiếu nhi dễ thương đến các bản remix sôi động hay phiên bản “săn mồi” lấy cảm hứng từ bộ phim Jaws (1975).

Ca khúc “Baby Shark” được cho có nguồn gốc lâu đời, xuất hiện từ ít nhất những năm 1970 tại các trại hè ở Mỹ. Đây là bài hát dân gian miệng, thường dùng để khởi động với động tác tay mô phỏng kích thước miệng cá mập. Qua nhiều thế hệ, giai điệu này đã được biến tấu, truyền miệng và không thuộc quyền sở hữu độc quyền.

Với phán quyết mới nhất, Pinkfong không chỉ bảo vệ được thương hiệu hàng tỷ USD mà còn tiếp tục khai thác “mỏ vàng” từ hiện tượng âm nhạc thiếu nhi thành công nhất mọi thời đại.

Đại diện Pinkfong bày tỏ sự vui mừng với quyết định của tòa án, đồng thời chia sẻ rằng, công ty đã thổi một làn gió mới, biến bài hát thành một biểu tượng văn hóa đại chúng.