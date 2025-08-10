Danh mục
Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

MINH NHẬT
(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Nguyễn Trịnh Gia Thy sớm bộc lộ năng khiếu hội họa từ khi còn rất nhỏ và may mắn nhận được sự đồng hành, khích lệ của gia đình. Nhờ thế, em đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Tại cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi-Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2024-2025 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, Thy là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai (cũ) đạt giải khuyến khích ở phần thi vẽ tranh. Năm 2024, Thy đạt giải triển vọng cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc với chủ đề “Em vẽ trường học hạnh phúc”; giải C hội thi vẽ tranh “Noi gương Anh hùng Lý Tự Trọng” do Nhà Thiếu nhi Pleiku tổ chức.

anh-1-1.jpg
Em Nguyễn Trịnh Gia Thy (bìa phải) cùng anh trai vẽ tranh về cuộc sống của người dân tộc thiểu số. Ảnh: M.N

Khoe bức tranh đạt giải khuyến khích, Thy hào hứng chia sẻ: “Em vẽ các bạn thiếu nhi mặc trang phục dân tộc đang chăm chú nghe cô giáo kể chuyện về Bác Hồ; phía sau là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay và các chú bộ đội đang chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc… Qua tranh vẽ, em muốn gửi gắm thông điệp, các bạn học sinh phải luôn chăm ngoan, học giỏi và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Việc đạt giải không chỉ là niềm vui mà còn tạo động lực để em tiếp tục với niềm đam mê vẽ tranh”.

Sinh ra trong gia đình có cả bố và mẹ đều là giáo viên dạy môn Mỹ thuật, Thy được tiếp xúc với hội hoạ từ nhỏ. Em được bố mẹ hướng dẫn cách vẽ bố cục, tạo hình, phối màu và cách kể một câu chuyện bằng tranh vẽ. Khi còn nhỏ, Thy vẽ những bức tranh ngộ nghĩnh về cây cối, động vật, nhân vật hoạt hình. Càng lớn, tranh của Thy có cá tính riêng và không còn bị bó buộc theo khuôn mẫu.

Trước khi vẽ, Thy đều lên ý tưởng, bố cục, lựa chọn màu sắc phù hợp. Những bức vẽ về Bác Hồ, hoạt động trồng cây, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quảng trường Đại Đoàn Kết… đều được Thy thể hiện sinh động, gam màu tươi sáng và nhiều cảm xúc.

“Ngoài giờ học, em dành phần lớn thời gian để vẽ tranh. Cùng với sự hướng dẫn của bố mẹ, em thường lên mạng Internet để xem video hướng dẫn kỹ thuật vẽ tranh, phối màu, tạo chiều sâu cho tranh”-Thy bày tỏ.

ban-sao-anh-2.jpg
Ngoài thời gian dành cho việc học, em Nguyễn Trịnh Gia Thy thường vẽ tranh để thỏa niềm đam mê và sáng tạo. Ảnh: M.N

Trong căn phòng nhỏ của mình, Thy lưu giữ hàng trăm bức tranh rực rỡ sắc màu do chính tay em sáng tác, mỗi bức tranh là một câu chuyện, một góc nhìn riêng về cuộc sống.

Chị Trịnh Thị Thu Thủy-mẹ của em Thy-cho hay: “Từ lớp 1, Thy đã rất thích tô màu, vẽ tranh. Thấy con có năng khiếu, gia đình luôn tạo điều kiện, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vẽ để con thỏa sức sáng tạo. Gia đình cũng khuyến khích con tham gia các cuộc thi để có thêm trải nghiệm, học hỏi kỹ năng từ các bạn”.

Dù đam mê vẽ tranh, Thy vẫn luôn giữ vững thành tích học tập. Suốt 5 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô Lê Thị Thủy-giáo viên chủ nhiệm lớp 5.9-cho biết: “Nhà trường rất chú trọng bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh. Với những em có năng khiếu vẽ tranh như Thy, chúng tôi phối hợp cùng gia đình động viên con tham gia các cuộc thi để có cơ hội cọ xát, thử thách bản thân”.

Nói về ước mơ trong tương lai, Thy tâm sự: “Em muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, để tạo ra những bức tranh đẹp và chuyển tải những thông điệp ý nghĩa đến mọi người xung quanh”.

