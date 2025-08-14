Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8 - 9

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 5-9, các đội chiếu bóng lưu động sẽ phục vụ người dân ở nhiều địa phương, đặc biệt khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đội chiếu bóng của Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai sẽ phục vụ người dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nguồn phim do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát hành, cung cấp nhiều thể loại: phim truyện, tài liệu, hoạt hình. Trong đó, có các tác phẩm nổi bật như phim truyện: Cánh đồng hoang, Ngã ba Đồng Lộc, Hà Nội 12 ngày đêm, Sao tháng 8…; phim tài liệu: Cột mốc giữa trùng khơi, Thủy binh sông Đà, Người đồng hành đặc biệt…; phim hoạt hình: Nguồn cội, Sự tích hoa trạng nguyên, Chiếc lông gà hư hỏng.

Ngoài ra, các đội chiếu phim còn tận dụng nguồn phim khai thác lại của Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai để chiếu kết hợp theo nhu cầu từng địa phương.

Nguồn phim chiếu phục vụ người dân do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát hành. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đợt phim nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.