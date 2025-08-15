Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Khi nghệ thuật điêu khắc hòa điệu với đời sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ nguồn xã hội hóa, lần đầu tiên tỉnh Gia Lai sẽ cho ra mắt công viên điêu khắc tại suối Hội Phú (phường Hội Phú) vào ngày 19-8.

Các tác phẩm nghệ thuật được đưa ra khỏi không gian triển lãm để đi thẳng vào đời sống đô thị, hòa điệu trọn vẹn mỗi ngày với mây trời, mưa nắng, cỏ cây và tất nhiên là không thể thiếu công chúng.

14 tác phẩm của 14 nghệ sĩ điêu khắc trong cả nước quy tụ tại khu vực suối Hội Phú đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến chùa Minh Thành, trong sự cộng hưởng với cảnh quan thơ mộng. Bằng các chất liệu bền vững như sắt, thép không gỉ, bê tông, composite… mô hình nghệ thuật công cộng này vừa góp phần tôn tạo không gian sống, vừa kết nối công chúng với nghệ thuật tạo hình vốn không dễ tiếp cận bởi tính hàn lâm.

bg9-1.jpg
Nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng, Nguyễn Vinh và Phan Lê Vương (từ trái sang) bên tác phẩm Mặt trời trên lưng mẹ. Ảnh: P.Duyên

Khúc hoan ca về cuộc sống

Những ngày này, các nghệ sĩ điêu khắc đang khẩn trương hoàn thiện công đoạn cuối, chờ ngày đưa tác phẩm đến với công chúng. Là người có mặt tại Pleiku sớm nhất (ngày 5-8), nghệ sĩ điêu khắc Đoàn Xuân Hùng (tỉnh Khánh Hòa), Chủ nhiệm CLB Gốm mỹ thuật Sài Gòn tổ chức lắp ráp khối tác phẩm khá đồ sộ (kích thước 2,2 x 1,2 x 1,4 m) vận chuyển từ xứ thùy dương lên.

Giới thiệu về tác phẩm Mặt trời trên lưng mẹ, ông cho biết, ý tưởng sáng tạo lấy cảm hứng từ câu thơ: “Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi/Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Tác phẩm biểu hiện niềm hạnh phúc của tình mẫu tử với hình ảnh người phụ nữ Tây Nguyên mắt cười, tay nâng niu đứa trẻ trên lưng. Tính bản địa và dấu ấn cá nhân của tác giả in đậm qua ngôn ngữ tạo hình: Một người mẹ đại diện chế độ mẫu hệ, tràn đầy nhựa sống qua những nét nhấn nhá phồn thực. Đoàn Xuân Hùng chia sẻ: Với ông, mỗi tác phẩm là một khúc hoan ca về cuộc sống.

them9-2.jpg
Nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng chú trọng hoàn thiện khâu cuối để ra mắt tác phẩm. Ảnh: P.Duyên

Thiên nhiên khoáng đạt, con người hồn hậu cùng văn hóa nhiều tầng vỉa trầm tích của vùng sơn nguyên cũng được các điêu khắc gia khai thác thành công như: Mái nhà Tây Nguyên - Nguyễn Vinh; Qua miền sử thi - Châu Trâm Anh ; Bóng cây kơ nia - Nguyễn Văn Huy (Huy Anh); Sơn nữ - Hà Văn Sáu. Một số tác phẩm khác gây ấn tượng đặc biệt chất “đo ni đóng giày” cho Gia Lai như: Mắt Biển Hồ - Lê Trọng Nghĩa; Hoàng hôn trên Biển Hồ - Trần Việt Hà…

Điêu khắc gia Lê Lang Biên, Trưởng ngành Điêu khắc thuộc Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho hay: Ông gửi gắm thông điệp về tình cảm gia đình qua tác phẩm Xòe ô che nắng. Ở phần chính, tác giả xây dựng 2 khối hình cong và khối vòng tròn bên trên, tượng trưng cho hình ảnh ba mẹ đang dang rộng vòng tay che nắng cho con, một ẩn dụ về tình yêu thương vô bờ bến. Phần bên dưới cũng với mô típ khối hình cong tượng trưng cho hình ảnh người con đang vô tư vui đùa trong sự chở che của đấng sinh thành.

Trong khi đó, Phan Lê Vương, tác giả trẻ nhất góp mặt trong cuộc chơi này cũng bước ra khỏi “quỹ đạo Tây Nguyên” để nhắm đến chủ đề luôn mới: Tình yêu. Với tác phẩm Duyên, anh sử dụng cách khéo léo lắp ghép các mảng khối cùng những ký hiệu đại diện cho sự ghép đôi của 2 nửa thế giới: Vuông - tròn, cộng - trừ, chìa khóa - ổ khóa...

Đưa cái đẹp đến gần hơn với công chúng

NSƯT Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, cho biết: Xuất phát từ tình yêu với phố núi, một số DN đã đồng hành cùng tỉnh bằng cách góp một phần chi phí để thực hiện công viên điêu khắc, tuy nhiên đều xin phép không nêu tên. Tinh thần xã hội hóa còn thể hiện ở chỗ, dù chi phí hỗ trợ cho tác phẩm không nhiều nhưng các nghệ sĩ điêu khắc không ngại cống hiến tâm sức, thậm chí bỏ thêm một khoản không nhỏ từ tiền túi để góp phần đưa cái đẹp đến gần hơn với công chúng.

Xung quanh câu chuyện này, điêu khắc gia Lê Lang Biên khẳng định, giá trị tinh thần được ông xem trọng hơn cả. “Trong hành trình sáng tạo, người nghệ sĩ luôn muốn cống hiến cái đẹp cho công chúng thưởng lãm, cho xã hội để tạo nên giá trị đời sống tinh thần”, ông nói.

them9-3.jpg
Điêu khắc gia trẻ Phan Lê Vương tâm đắc với tác phẩm Duyên. Ảnh: P.Duyên

Do hạn chế về kinh phí nên chúng tôi rất khó khăn để lựa chọn 14 phác thảo trong tổng số 54 phác thảo gửi về Trại sáng tác điêu khắc Đất và người Gia Lai. Tuy nhiên, Hội đồng xét chọn cũng đã chọn thêm 16 tác phẩm dự phòng để sau này nếu có điều kiện vận động thêm kinh phí xã hội hóa thì sẽ tiếp tục thi công. Chúng tôi kỳ vọng biến suối Hội Phú thành con đường nghệ thuật trong thời gian tới” .

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai Đặng Công Hưng

Nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng cũng đồng quan điểm: “Kinh phí hỗ trợ rất nhỏ so với giá trị thực tế của tác phẩm, nhưng tôi mong muốn chia sẻ cái mình có, muốn đóng góp cho xã hội. Vì xã hội đã đào tạo nên mình như ngày hôm nay”. Có thể thấy rõ tâm huyết ấy khi được trò chuyện với bà Mai Anh-bạn đồng hành, bạn đời của ông. Nửa tháng qua, đôi tay của một giảng viên dạy piano tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh không ngại chia sẻ cùng ông những công việc nặng nhọc của nghề điêu khắc để sớm hoàn thành tác phẩm.

Nhà điêu khắc Lê Lang Biên nhận định: Công viên điêu khắc tại suối Hội Phú là bước khởi đầu để dần định hình tư duy thẩm mỹ và bản sắc đô thị Pleiku. Cũng từ đây, người dân và du khách được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa thông qua sự đa dạng các hình thức biểu đạt nghệ thuật.

Có thể nói, không chỉ đặt để tác phẩm bên suối, các tác giả còn đặt để ở đó cả một tấm chân tình riêng dành cho Pleiku.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Văn hóa

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Văn học - Nghệ thuật
Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Văn học - Nghệ thuật
Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

null