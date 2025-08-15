Khi nghệ thuật điêu khắc hòa điệu với đời sống

(GLO)- Từ nguồn xã hội hóa, lần đầu tiên tỉnh Gia Lai sẽ cho ra mắt công viên điêu khắc tại suối Hội Phú (phường Hội Phú) vào ngày 19-8.

Các tác phẩm nghệ thuật được đưa ra khỏi không gian triển lãm để đi thẳng vào đời sống đô thị, hòa điệu trọn vẹn mỗi ngày với mây trời, mưa nắng, cỏ cây và tất nhiên là không thể thiếu công chúng.

14 tác phẩm của 14 nghệ sĩ điêu khắc trong cả nước quy tụ tại khu vực suối Hội Phú đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến chùa Minh Thành, trong sự cộng hưởng với cảnh quan thơ mộng. Bằng các chất liệu bền vững như sắt, thép không gỉ, bê tông, composite… mô hình nghệ thuật công cộng này vừa góp phần tôn tạo không gian sống, vừa kết nối công chúng với nghệ thuật tạo hình vốn không dễ tiếp cận bởi tính hàn lâm.

Nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng, Nguyễn Vinh và Phan Lê Vương (từ trái sang) bên tác phẩm Mặt trời trên lưng mẹ. Ảnh: P.Duyên

Khúc hoan ca về cuộc sống

Những ngày này, các nghệ sĩ điêu khắc đang khẩn trương hoàn thiện công đoạn cuối, chờ ngày đưa tác phẩm đến với công chúng. Là người có mặt tại Pleiku sớm nhất (ngày 5-8), nghệ sĩ điêu khắc Đoàn Xuân Hùng (tỉnh Khánh Hòa), Chủ nhiệm CLB Gốm mỹ thuật Sài Gòn tổ chức lắp ráp khối tác phẩm khá đồ sộ (kích thước 2,2 x 1,2 x 1,4 m) vận chuyển từ xứ thùy dương lên.

Giới thiệu về tác phẩm Mặt trời trên lưng mẹ, ông cho biết, ý tưởng sáng tạo lấy cảm hứng từ câu thơ: “Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi/Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Tác phẩm biểu hiện niềm hạnh phúc của tình mẫu tử với hình ảnh người phụ nữ Tây Nguyên mắt cười, tay nâng niu đứa trẻ trên lưng. Tính bản địa và dấu ấn cá nhân của tác giả in đậm qua ngôn ngữ tạo hình: Một người mẹ đại diện chế độ mẫu hệ, tràn đầy nhựa sống qua những nét nhấn nhá phồn thực. Đoàn Xuân Hùng chia sẻ: Với ông, mỗi tác phẩm là một khúc hoan ca về cuộc sống.

Nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng chú trọng hoàn thiện khâu cuối để ra mắt tác phẩm. Ảnh: P.Duyên

Thiên nhiên khoáng đạt, con người hồn hậu cùng văn hóa nhiều tầng vỉa trầm tích của vùng sơn nguyên cũng được các điêu khắc gia khai thác thành công như: Mái nhà Tây Nguyên - Nguyễn Vinh; Qua miền sử thi - Châu Trâm Anh ; Bóng cây kơ nia - Nguyễn Văn Huy (Huy Anh); Sơn nữ - Hà Văn Sáu. Một số tác phẩm khác gây ấn tượng đặc biệt chất “đo ni đóng giày” cho Gia Lai như: Mắt Biển Hồ - Lê Trọng Nghĩa; Hoàng hôn trên Biển Hồ - Trần Việt Hà…

Điêu khắc gia Lê Lang Biên, Trưởng ngành Điêu khắc thuộc Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho hay: Ông gửi gắm thông điệp về tình cảm gia đình qua tác phẩm Xòe ô che nắng. Ở phần chính, tác giả xây dựng 2 khối hình cong và khối vòng tròn bên trên, tượng trưng cho hình ảnh ba mẹ đang dang rộng vòng tay che nắng cho con, một ẩn dụ về tình yêu thương vô bờ bến. Phần bên dưới cũng với mô típ khối hình cong tượng trưng cho hình ảnh người con đang vô tư vui đùa trong sự chở che của đấng sinh thành.

Trong khi đó, Phan Lê Vương, tác giả trẻ nhất góp mặt trong cuộc chơi này cũng bước ra khỏi “quỹ đạo Tây Nguyên” để nhắm đến chủ đề luôn mới: Tình yêu. Với tác phẩm Duyên, anh sử dụng cách khéo léo lắp ghép các mảng khối cùng những ký hiệu đại diện cho sự ghép đôi của 2 nửa thế giới: Vuông - tròn, cộng - trừ, chìa khóa - ổ khóa...

Đưa cái đẹp đến gần hơn với công chúng

NSƯT Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, cho biết: Xuất phát từ tình yêu với phố núi, một số DN đã đồng hành cùng tỉnh bằng cách góp một phần chi phí để thực hiện công viên điêu khắc, tuy nhiên đều xin phép không nêu tên. Tinh thần xã hội hóa còn thể hiện ở chỗ, dù chi phí hỗ trợ cho tác phẩm không nhiều nhưng các nghệ sĩ điêu khắc không ngại cống hiến tâm sức, thậm chí bỏ thêm một khoản không nhỏ từ tiền túi để góp phần đưa cái đẹp đến gần hơn với công chúng.

Xung quanh câu chuyện này, điêu khắc gia Lê Lang Biên khẳng định, giá trị tinh thần được ông xem trọng hơn cả. “Trong hành trình sáng tạo, người nghệ sĩ luôn muốn cống hiến cái đẹp cho công chúng thưởng lãm, cho xã hội để tạo nên giá trị đời sống tinh thần”, ông nói.

Điêu khắc gia trẻ Phan Lê Vương tâm đắc với tác phẩm Duyên. Ảnh: P.Duyên

Do hạn chế về kinh phí nên chúng tôi rất khó khăn để lựa chọn 14 phác thảo trong tổng số 54 phác thảo gửi về Trại sáng tác điêu khắc Đất và người Gia Lai. Tuy nhiên, Hội đồng xét chọn cũng đã chọn thêm 16 tác phẩm dự phòng để sau này nếu có điều kiện vận động thêm kinh phí xã hội hóa thì sẽ tiếp tục thi công. Chúng tôi kỳ vọng biến suối Hội Phú thành con đường nghệ thuật trong thời gian tới” . Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai Đặng Công Hưng

Nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng cũng đồng quan điểm: “Kinh phí hỗ trợ rất nhỏ so với giá trị thực tế của tác phẩm, nhưng tôi mong muốn chia sẻ cái mình có, muốn đóng góp cho xã hội. Vì xã hội đã đào tạo nên mình như ngày hôm nay”. Có thể thấy rõ tâm huyết ấy khi được trò chuyện với bà Mai Anh-bạn đồng hành, bạn đời của ông. Nửa tháng qua, đôi tay của một giảng viên dạy piano tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh không ngại chia sẻ cùng ông những công việc nặng nhọc của nghề điêu khắc để sớm hoàn thành tác phẩm.

Nhà điêu khắc Lê Lang Biên nhận định: Công viên điêu khắc tại suối Hội Phú là bước khởi đầu để dần định hình tư duy thẩm mỹ và bản sắc đô thị Pleiku. Cũng từ đây, người dân và du khách được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa thông qua sự đa dạng các hình thức biểu đạt nghệ thuật.

Có thể nói, không chỉ đặt để tác phẩm bên suối, các tác giả còn đặt để ở đó cả một tấm chân tình riêng dành cho Pleiku.