Tím chiều thương nhớ

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

Tôi không rõ loài thân thảo đượm vẻ yếu mềm có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico này du nhập vào nước ta khi nào, chỉ biết chúng được trồng nhiều hơn cả trong các công viên, hoa viên. Sau này, khi mô hình con đường hoa được nhân rộng, chiều tím là một trong những loại cây được chị em phụ nữ ưu tiên lựa chọn bởi dễ trồng, dễ chăm sóc, sinh trưởng nhanh, thích nghi với mọi thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng và cho hoa quanh năm. Rồi cây bén đất sân vườn của nhiều gia đình, tựa như một bức tường xanh, lung linh sắc tím và giúp điều hòa không khí.

Sắc hoa chiều tím thu hút sự chú ý của mọi người. Ảnh: T.B

Tại phố núi Pleiku, từ năm 2019, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau thực hiện công trình “Tuyến đường hoa” trên trục đường Hùng Vương. Theo thời gian, dưới mỗi gốc cây bên phố là những nhành hoa tươi tắn, rực rỡ sắc màu; trong đó có hoa chiều tím. Hoa thu hút sự lưu tâm ghi nhớ của người qua phố bởi sắc tím mộng mơ, dịu dàng đậu nơi đầu cành mảnh mai. Còn cánh hoa thì lại mỏng manh đến độ chỉ cần chút gió thoảng tới, một ngón tay nhẹ nhàng lướt qua là đã vấn vương hè phố.

Lại nhớ, cách nay gần chục năm, khi vô tình gặp vạt chiều tím bên lối vào một công viên, tôi đã đem lòng mê đắm sắc hoa. Sau này, khi dành thời gian ngắm nghía từng bông mềm mỏng khẽ nở lúc sớm mai và lặng lẽ tàn khi chiều về ấy, tôi thấy hoa có dáng hình tựa như chiếc kèn saxophone.

Mỗi khi có gió lướt qua, từng nhành cây nâu đậm nghiêng mình cùng lá thẫm, tôi còn cảm nhận được cả chút hương rất dịu cùng những thanh âm ấm áp ngân chảy trong không gian thơ thới, yên bình.

Đời hoa ngắn ngủi, vô thường là vậy, nhưng không phải vì thế mà cây thiếu đi sự mạnh mẽ. Chiều tím vẫn được biết đến là loài cây có sức sống vô cùng mãnh liệt, ở bất cứ nơi đâu và dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào. Cây dẫu thân mình mảnh khảnh nhưng biết nương tựa vào nhau để sinh sôi nảy nở và dâng hiến những gì tinh túy nhất.

Sự mạnh mẽ, mãnh liệt ấy có lẽ là do chiều tím vẫn giữ được vẹn nguyên cội nguồn của mình, vốn là loài hoang dại nơi núi rừng Mexico hay rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Rồi cây đến với đời sống con người cùng vóc dáng thanh mảnh trong sắc tím lưu luyến nhớ thương, sắc hồng thiết tha dịu ngọt hay sắc trắng tinh khôi tao nhã. Sự đa dạng sắc màu ấy khiến chiều tím được biết đến ngày một nhiều hơn, có mặt hầu như ở mọi nẻo làng quê, góc phố.

Không hiểu sao mỗi lần ngang phố, thấy hoa, lòng tôi lại xuyến xao vọng ngân giai điệu sâu lắng của tình khúc “Chiều tím” (nhạc Đan Thọ, lời Đinh Hùng). Có lẽ là do tên hoa trùng với tên bài hát chăng: “Chiều tím, chiều nhớ thương ai/ Người em tóc dài/ Sầu lên phím đàn/ Tình vương không gian...”.

Ca khúc đượm màu lãng mạn, đong đầy nhớ thương ấy đã neo vào trái tim tôi niềm tin yêu cuộc sống. Thì chẳng phải niềm tin đã được nhen lên và lan tỏa từ mối tình nên thơ đó sao. Khi mối giao hòa tâm tưởng được hình thành thì dù có xa nhau ngàn dặm nhưng lòng vẫn hướng về nhau, vẫn nhìn thấy nhau, vẫn nghe trọn “mùi hương chưa phai”.

Vậy nên khi ngắm hoa, tôi thường hướng suy nghĩ của mình đến những điều tích cực. Mới hay, trong cuộc sống này, dẫu đối diện với khó khăn vất vả nhưng nếu ta biết nương tựa vào nhau, biết kiên trì, nhẫn nại vượt qua trở ngại thì sẽ đạt được thành công. Như những bông chiều tím kia, dù mỏng manh nhưng vẫn bền bỉ hiến dâng hương sắc cho đời.