ÁI TRINH
(GLO)- Có những người phụ nữ cả đời chẳng quen phấn son, hiếm khi được diện áo dài thướt tha trong ngày lễ hội. Hình ảnh của họ gắn với chiếc nón lá sờn mép, đôi quang gánh nặng trĩu, bàn tay chai sạn bởi cuốc cày hay đôi vai ướt đẫm mồ hôi bên giàn giáo công trình. 

Thế nhưng, trong mắt nhiều người, họ chính là những “bông hoa gió sương” bền bỉ yêu thương.

Đầu tháng, một người bạn vong niên, chú Nguyễn Ngọc Sáu (quê gốc An Nhơn) chia sẻ với tôi clip “Suốt cả đời”… do chính chú thực hiện. Đó là những thước phim giản dị, ghi lại hình ảnh các bà, các mẹ xứ nẫu tất bật mưu sinh.

Sau khi nghỉ hưu, chú làm youtuber như một niềm vui tuổi già. Gặp các bà, các mẹ lam lũ, chú thương cảm nên chụp ảnh, quay phim rồi biên tập thành video, như một lời tri ân gửi đến những người phụ nữ quê nhà.

dac-trung-van-hoa.jpg
Tranh của họa sĩ Lê Huế

Trong video ấy, hiện lên những cảnh buổi sớm ở công trường, khi bụi vôi còn lơ lửng trong không khí, từng nhát búa chát chúa vang vọng. Những người đàn bà nhỏ bé, đầu đội nón lá, kiên nhẫn đập từng mảng tường cũ. Cô kéo ròng rọc đưa gạch lên cao. Cô còng lưng đẩy xe vật liệu qua tấm ván gập ghềnh. Một cô khác lại ngồi hàng giờ tỉ mỉ cắt gạch bông lát nền.

Phụ hồ là nghề không chỉ nặng nhọc mà còn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Họ làm việc trên cao, mang vác nặng. Vậy mà trong clip, họ vừa có vẻ nhẫn nại vừa chừng như thanh thoát, nhịp nhàng làm chủ mọi thao tác.

Hay ở chợ đầu mối trái cây An Nhơn, khi nhiều người còn say ngủ, các bà, các chị đã có mặt khi gà chưa gáy, nhộn nhịp mua bán. Họ thoăn thoắt chất từng bó mía, buồng chuối… lên xe. Tiếng xe ba gác, xe máy thồ đầy hàng lạch cạch vang trong sương sớm.

Vai áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt họ vẫn sáng niềm hy vọng, mong một buổi chợ thuận lợi để có thêm chút tiền cho con đến trường, cho gia đình bữa cơm chiều tươm tất.

Ở làng quê đâu đó Phù Cát, Phù Mỹ, người phụ nữ cũng bắt đầu ngày mới từ tờ mờ sáng. Họ ra đồng cấy lúa, nhổ đậu, bẻ bắp. Dù ngày mưa tầm tã hay nắng chói chang, họ vẫn cặm cụi trên thửa ruộng. Không ít chị còn tranh thủ làm thêm nghề phụ như bán hàng rong, rửa chén thuê, phụ bếp… chỉ mong con học hành chăm chỉ, cha mẹ già có bát cơm no.

Những bàn tay gió sương ấy dẫu thô ráp vẫn nâng niu sự sống. Những đôi vai gầy guộc ấy, dẫu nặng trĩu, vẫn gánh đỡ cả mái ấm. Và giữa muôn vàn nhọc nhằn, họ vẫn giữ niềm tin rằng mai này con cái khôn lớn, mọi gian truân rồi sẽ qua đi.

Đôi khi, nhìn những vai áo bạc màu, ta tự hỏi: Sao cuộc đời lại đặt lên người phụ nữ nhiều gánh nặng đến thế? Thế nhưng, chính họ lại ít khi than thở. Họ âm thầm gồng mình, vừa lo toan việc mưu sinh, vừa trọn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm con.

Tôi biết trong xu thế bình đẳng giới đang diễn ra trên phạm vị toàn cầu, vai trò, vị thế của người phụ nữ nay khác trước rất nhiều. Họ có thể bay vào vũ trụ, có thể là phi công lái máy bay chiến đấu dọc ngang trên bầu trời, là hoa tiêu tàu ngầm trong lòng đại dương sâu thăm thẳm…

Nhưng cuối cùng và cao cả nhất vẫn phải nhắc đến thiên chức nữ. Đó là điều không thể thay thế. Bởi dẫu xã hội đã nhiều đổi thay, chính sự bền bỉ và đức hy sinh ấy là nét đẹp vĩnh cửu, làm nên sức mạnh diệu kỳ của người phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

Văn hóa

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Vệt nắng

Vệt nắng

Quà tặng tâm hồn

Chiều nào cũng vậy, gã lọc cọc đạp chiếc xe già nua, bánh trước lỏng lẻo hơi lệch sang bên phải, cứ thế khật khưỡng đi trên con đường dẫn về phía công viên.

Mùa dã quỳ xanh lá

Mùa dã quỳ xanh lá

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.

Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

Khoảng trời quê

Khoảng trời quê

Quà tặng tâm hồn

Mẹ vợ tôi, bà ngoại của 2 con trai của tôi, luôn miệng thắc mắc, ở thành phố lạ nhỉ, lúc nào cũng đông như mắc cửi và đèn điện như sao xa.

Sau cơn mưa

Sau cơn mưa

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Với nhiều người, tự thân mưa đã gợi nỗi sầu, như một sự bất an, là niềm không mong đợi. Dẫu thế, như cỏ cây, cuộc đời mỗi người chẳng phải từ cơn mưa mà lớn khôn lên, những trải nghiệm cứ thế mà lấp đầy.

Dòng sông An Lão. Ảnh: internet

Dòng sông tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Có lẽ ai cũng có một miền ký ức để thương, để nhớ, để mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời xô bồ lại mong được trở về. Với tôi, miền ký ức ấy nằm dọc theo dòng sông An Lão, đoạn chảy qua thôn Hội Long-một làng quê nhỏ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Mật ngọt trước hiên nhà

Mật ngọt trước hiên nhà

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Trước hiên nhà tôi bỗng xuất hiện một tổ ong mật. Đàn ong bay lượn trong nắng mai, những đôi cánh mỏng manh khẽ rung lên, hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên bản nhạc du dương. Tôi lặng lẽ dõi theo, chợt cảm thấy lòng mình cũng rung lên theo nhịp điệu ấy, một sự đồng điệu vô hình.

Mùa hè tuổi thơ

Mùa hè tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Thế là mùa hè đã về. Tia nắng thắp đỏ chùm phượng vĩ trải dài trên những lối phố. Tôi đi miên man trong nắng vàng, hòa cùng bản giao hưởng tiếng ve giữa trưa oi bức. Ký ức những ngày hè của tuổi thơ bỗng ùa về, lay động hồn tôi.

Một thời hương mía…

Một thời hương mía…

Quà tặng tâm hồn

(GLO)-Từ con ngõ quen thuộc, tôi hướng mắt ra cánh đồng, thu vào bạt ngàn màu xanh của mía, bắp, đậu, khoai lang... Mỗi mùa một sắc điệu, trù phú và no đủ. Nếu ai đó từng gắn bó với mảnh đất này như tôi sẽ nghe tim mình thổn thức, thấy lòng xốn xang khi bao ký ức luyến thương thầm gọi, tìm về.

Chiêng ngân lòng phố

Chiêng ngân lòng phố

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Sương còn an nhiên trên từng ngọn cỏ. Dãy núi phía trước nhà hiện ra mờ mờ. Đâu đó, vẳng trong thung sâu, gà rừng đã cất những thanh âm đầu tiên kéo bình minh vượt qua sườn đồi để chào một ngày mới.

Mùa hạ bình yên

Mùa hạ bình yên

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi thường kết thúc một buổi tối bằng vài phút ngồi yên trước khi đặt mình vào giấc ngủ. Ánh sáng của bóng đèn đêm phả dịu xuống là một bối cảnh nhẹ nhõm cho những nghĩ ngợi còn đọng lại sau cùng khi ngày vừa trôi.

Chạm vào sách

Chạm vào sách

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi có thói quen đọc sách từ hồi còn nhỏ. Cứ đi đâu, làm gì thấy thuận tiện là tôi mang sách theo cùng. Trên chuyến tàu Bắc-Nam hay trên chuyến xe đường dài, trong ba lô của tôi luôn có một vài cuốn sách mới mua hay đọc nửa chừng.

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Quà tặng tâm hồn

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Những mùa sen

Những mùa sen

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi có một thời thơ ấu sống bên đầm sen Đồng Tháp Mười. Những buổi chiều mùa hạ, các anh chị chèo chiếc xuồng nhỏ đưa tôi ra một đầm nước mênh mông với ngập tràn màu sen hồng chấp chới, ngan ngát hương thơm.

Khi phố mùa hoa

Khi phố mùa hoa

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Nơi nắng mưa chia 2 mùa rõ rệt, giao của mùa là những phố màu hoa. Không còn gió se mát hanh hao trên nền trời xanh ngắt, cái nóng oi hầm bắt đầu cho một ngày như sớm hơn thường lệ. 

Bước chậm, thở sâu

Bước chậm, thở sâu

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Người xưa có câu: “Dục tốc bất đạt” (nghĩa là nếu muốn nhanh chóng thành công mà lại nóng vội thì sẽ không đạt kết quả). Còn bây giờ, mọi người thường bảo nhau, muốn nhanh thì phải từ từ.

