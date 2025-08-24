Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Mùa thơm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÁI BÌNH THÁI BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.

1.

Mấy ngày này, mỗi lần lướt Facebook, chạm vào ánh nhìn của tôi nhiều hơn là chùm ảnh hoặc đoạn clip về những thức quà của mùa thu. Này đây gói cốm làng Vòng dẻo mềm xanh màu ngọc thạch thơm mát trong lớp lá sen, cạnh bên là đôi ba quả chuối chín trứng cuốc. Này đây cành hồng trĩu quả chín đỏ được cắm trong chiếc bình gốm mộc khiến không gian thêm sâu lắng, ấm nồng hương thu. Thì chẳng phải, quả hồng vẫn được coi là biểu tượng của mùa thu, của niềm hạnh phúc đó sao. Vậy nên, có người từng nói rằng một quả hồng tươi cũng đủ rạng ngời mùa đẹp.

Thế nhưng, thức quà khiến tôi mê đắm hơn cả lại là quả thị. Quả thị bước ra từ câu chuyện bà nội kể, hiện hữu trong chiếc rọ treo đầu giường sau buổi chợ phiên. Ngày tôi thơ bé, mỗi lần đi chợ cùng mùa thu là mỗi lần bà mua về cho tôi vài ba quả thị vàng hươm màu nắng.

thi.jpg
Quả thị chín thơm vào mùa thu. Ảnh: T.B

Bà nội bảo, cái quý nhất của thị là hương thơm, dùng để ngắm nhìn và ngẫm ngợi. Rồi bà tỉ mẩn ngồi sắp từng đoạn chỉ, cặm cụi đan chiếc rọ bé xinh để cho quả thị vào và treo nơi đầu giường hay bên cửa sổ. Lớn hơn một chút, tôi học bà cách đan rọ, thay sợi chỉ bằng những đoạn len đủ màu. Từ đó, mùa thu trong tôi không chỉ là mùa thơm hương thị mà còn là mùa của rực rỡ sắc màu, mùa chạm miền thương nhớ.

Hôm rồi, tôi đặt mua mấy quả thị. Dòng tin nhắn của người bán hàng khiến lòng tôi se sắt: “Thị sáp đầu mùa, mình bán ký. Bạn yên tâm, ở xa sẽ lựa quả xanh, khi nhận hàng bao chín thơm”. Thốt nhiên, kỷ niệm ùa về cùng xiết bao thổn thức.

Tôi khẽ ngân nga những câu thơ trong bài “Nói với em” của nhà thơ Vũ Quần Phương: “Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện/Sẽ được nhìn thấy các bà tiên/Thấy chú bé đi hài bảy dặm/Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền/Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ/Đã nuôi em khôn lớn từng ngày/Tay bồng bế, sớm khuya vất vả/Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay”.

Mới hay, mùa nối mùa đi qua tôi, dắt hương thị lắng sâu vào nỗi nhớ, vẽ nên một vùng ký ức. Cho nên, có những điều tôi luôn biết chắc chẳng thể quên. Như mối tình tuổi học trò thơ ngây trong sáng. Như tình yêu gia đình, quê hương, nguồn cội...

2.

Muộn chiều, khi cơn gió len lén chút lạnh của mùa, tôi thư thả chạy xe xuống làng rau An Phú thăm chơi. Ruộng đồng rộng dài, màu tươi non của những luống rau quyện hòa với sắc trời xanh trong khiến tầm nhìn thêm ngút ngát. Chân không lội đồng, tôi cảm nhận được sự ấm mềm của đất quyện hòa cùng nỗi hoang hoải của búi cỏ đang ngả màu vàng úa. Thảng hoặc, vẩn lên trong gió mùi hương nồng nàn của vạt húng quế non tơ. Không gian yên bình quá đỗi.

Men theo bờ thửa dạo quanh cánh đồng, tôi khoan khoái hít sâu vào lồng ngực làn hương trong lành, thanh sạch. Đượm vào mắt tôi là vòm xanh của cây bơ lúc lỉu quả. Dấn thêm vài bước chân, hiển hiện trước mặt tôi là một cây ổi tím.

oi.jpg
Ổi tím tô thêm hương sắc cho mùa. Ảnh: T.B

Hỏi người đang cần mẫn cắt rau cạnh đó, chị bảo cây bơ đó do cha chị trồng, như một cách đánh dấu sự sở hữu đất đai của gia đình, không chỉ tạo bóng mát lúc ngồi nghỉ giữa buổi làm đồng mà còn cho thức quả thơm ngon. Cây ổi tím thì do chị trồng, cũng được vài năm, nay cành đã vươn cao và cho trái ngọt.

Với tay hái một quả ổi chín cây, tôi ngẩn lòng thưởng thức hương vị của mùa. Tim tôi ngân lên niềm bâng khuâng xao xuyến khi chạm vào sắc tím đỏ của lá, của quả, của mùi hương đậm đà. Thấy tôi không thôi xuýt xoa, chị chủ nhà cười vui rồi bảo hoa ổi cũng có màu tim tím, nhìn rất dễ thương. Lời chị khiến tôi mường tượng về một vườn ổi tím trong mơ. Giống ổi tím này, nếu được trồng thành vườn biết đâu lại trở thành một điểm đến hấp dẫn với nhiều người, trong đó có tôi.

Thì chẳng phải, An Phú hôm nay được hình thành từ đầu thế kỷ XX, do những bậc tiền hiền ở Bình Định ngược ngàn lên miền đất cao nguyên, chọn đất Phú Thọ, An Mỹ mà khai đất lập làng, gầy dựng cuộc sống bằng nghề trồng rau, trồng lúa đó sao. Họ đã cùng nhau tạo nên một ngôi làng đồng bằng giữa Tây Nguyên giàu bản sắc. Miền xanh An Phú từ đó mà nên vóc dáng, hình hài. Vậy thì, miền xanh ấy nếu được điểm tô hương sắc của những tán ổi tím chắc sẽ đẹp hơn bội phần.

Và, mùa thu từ đó cũng thêm hương...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Vấn vương bông gòn

Vấn vương bông gòn

(GLO)- Trong vườn còn sót lại một cây gòn. Đến mùa, chúng bung ra những bông nhẹ bẫng, mềm như mây trắng vắt ngang trời, theo gió tản mát muôn phương.

Có thể bạn quan tâm

Sau cơn mưa

Sau cơn mưa

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Với nhiều người, tự thân mưa đã gợi nỗi sầu, như một sự bất an, là niềm không mong đợi. Dẫu thế, như cỏ cây, cuộc đời mỗi người chẳng phải từ cơn mưa mà lớn khôn lên, những trải nghiệm cứ thế mà lấp đầy.

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Ai cũng có tuổi thơ gắn bó với quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cuộc đời sâu nặng nghĩa tình với ông bà, cha mẹ, xóm giềng hay những gì thân thuộc nhất. Với tôi, tuổi thơ cũng từng gắn bó với dòng sông quê hương. Ấy là dòng sông Minh.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nuôi chữ, dưỡng tâm

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Con người có quá nhiều đam mê mà một ngày thời gian được mặc định sẵn và phải chia đều cho những việc khác nhau. Cân bằng được mọi thứ, thật chẳng dễ dàng gì. Và cuối cùng thì những gì mình cho là quan trọng nhất thường được ưu tiên. Với riêng tôi, sự ưu tiên đó là niềm vui bên con chữ.

Dòng sông An Lão. Ảnh: internet

Dòng sông tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Có lẽ ai cũng có một miền ký ức để thương, để nhớ, để mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời xô bồ lại mong được trở về. Với tôi, miền ký ức ấy nằm dọc theo dòng sông An Lão, đoạn chảy qua thôn Hội Long-một làng quê nhỏ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Mật ngọt trước hiên nhà

Mật ngọt trước hiên nhà

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Trước hiên nhà tôi bỗng xuất hiện một tổ ong mật. Đàn ong bay lượn trong nắng mai, những đôi cánh mỏng manh khẽ rung lên, hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên bản nhạc du dương. Tôi lặng lẽ dõi theo, chợt cảm thấy lòng mình cũng rung lên theo nhịp điệu ấy, một sự đồng điệu vô hình.

Mùa hè tuổi thơ

Mùa hè tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Thế là mùa hè đã về. Tia nắng thắp đỏ chùm phượng vĩ trải dài trên những lối phố. Tôi đi miên man trong nắng vàng, hòa cùng bản giao hưởng tiếng ve giữa trưa oi bức. Ký ức những ngày hè của tuổi thơ bỗng ùa về, lay động hồn tôi.

Một thời hương mía…

Một thời hương mía…

Quà tặng tâm hồn

(GLO)-Từ con ngõ quen thuộc, tôi hướng mắt ra cánh đồng, thu vào bạt ngàn màu xanh của mía, bắp, đậu, khoai lang... Mỗi mùa một sắc điệu, trù phú và no đủ. Nếu ai đó từng gắn bó với mảnh đất này như tôi sẽ nghe tim mình thổn thức, thấy lòng xốn xang khi bao ký ức luyến thương thầm gọi, tìm về.

Chạm vào sách

Chạm vào sách

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi có thói quen đọc sách từ hồi còn nhỏ. Cứ đi đâu, làm gì thấy thuận tiện là tôi mang sách theo cùng. Trên chuyến tàu Bắc-Nam hay trên chuyến xe đường dài, trong ba lô của tôi luôn có một vài cuốn sách mới mua hay đọc nửa chừng.

Vườn xưa mùa trái rụng

Vườn xưa mùa trái rụng

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Quà tặng tâm hồn

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Những mùa sen

Những mùa sen

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi có một thời thơ ấu sống bên đầm sen Đồng Tháp Mười. Những buổi chiều mùa hạ, các anh chị chèo chiếc xuồng nhỏ đưa tôi ra một đầm nước mênh mông với ngập tràn màu sen hồng chấp chới, ngan ngát hương thơm.

Lưu bút học trò

Lưu bút học trò

Quà tặng tâm hồn

(GLO)-Tháng 5, nắng bắt đầu rót mật lên từng kẽ lá. Màu nắng ấm nồng như lời thì thầm của thời gian, nhắc nhở chúng tôi rằng, ngày chia tay thầy cô, bè bạn đang đến thật gần. Trong lòng mỗi chúng tôi, dường như có một khoảng trống dần mở ra, khoảng trống của bao điều chưa kịp nói, chưa kịp làm.

Rau dại quê nhà

Rau dại quê nhà

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Mùa nào thức nấy, vùng nào rau ấy, không chỉ những bữa cơm trên rẫy, dưới đồng mà dường như bữa cơm nào của tuổi thơ chúng tôi cũng không thiếu mớ rau dại.

Năm tháng học trò

Năm tháng học trò

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Mỗi độ hè về, khi những tia nắng tràn ngập trên sân trường cũng là lúc những chùm phượng vĩ bắt đầu cháy đỏ một góc trời. Phượng không chỉ là loài hoa báo hiệu mùa hè mà còn là biểu tượng bất diệt của tuổi học trò-cái tuổi ngây thơ, vụng dại nhưng đầy ắp yêu thương và khát vọng.

khúc mưa, cơn mưa, chìm vào cơn mưa, Gia Lai, Báo Gia Lai

Khúc mưa

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Bất ngờ chìm vào cơn mưa ngờm ngợp giữa phố chiều tấp nập người xe, tôi vội vã tìm một nơi trú tạm chờ mưa tạnh. Kiểu mưa đầu mùa thế này, vội đến rồi cũng sẽ tan đi nhanh.

Bánh tráng Bình Định

Bánh tráng Bình Định

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Bánh tráng có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên cả nước, cả trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ nghĩ và nhớ về món bánh tráng Bình Định. Có lẽ là bởi không ở nơi đâu bánh tráng lại đa dạng và có thể ăn vào mọi dịp như “xứ nẫu”.

null