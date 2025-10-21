(GLO)- Cứ vào tháng 10, bên thềm ngày 20, không khí từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ công sở, trung tâm thương mại, trường đại học đến các điểm công cộng dường như nhộn nhịp hơn mọi ngày. Những chàng trai ghé tiệm hoa chọn những bông hoa hồng tươi thắm.

Cử chỉ. Điệu bộ. Và ánh mắt đầy hân hoan ấy hé ra rằng người được tặng hoa quan trọng như thế nào. Ngay ở nhiều công viên, thi thoảng lại thấy các bà, các mẹ áo dài thướt tha chụp ảnh cho nhau, nói cười đầy rôm rả. Loáng thoáng câu chuyện không đầu không cuối, đủ đoán biết các bà, các mẹ vừa đi gặp gỡ, giao lưu nhân ngày 20-10.

Tranh của họa sĩ Trịnh Tuân.

Phụ nữ là khởi nguồn của yêu thương. Con người được sinh ra từ phụ nữ, lớn lên theo bàn tay chăm sóc của phụ nữ, nền nếp nhân cách một con người cũng được hình thành và vun trồng từ người phụ nữ…

Mỗi khoảnh khắc được ở bên những người phụ nữ trong đời là một kho báu mà chúng ta nên gìn giữ, trân trọng. Tặng hoa là một cách tỏ bày.

Nếu có ai hỏi “Hạnh phúc của phụ nữ phụ thuộc vào điều gì?”, bản thân tôi-một phụ nữ-tin rằng, hạnh phúc của người phụ nữ là được làm những điều mình muốn, được tự quyết và lựa chọn cuộc sống của chính mình.

Tôi tin, nhiều người đã từng đọc câu chuyện cổ về chàng hiệp sĩ Gawain, chàng chấp nhận lấy mụ phù thủy làm vợ để cứu bạn thân là vua Arthur. Khi chàng đứng giữa sự lựa chọn sẽ sống với mụ phù thủy một nửa thời gian vào ban ngày hoặc ban đêm và nửa thời gian còn lại là với người đẹp.

Không do dự, hiệp sĩ Gawain đáp, tôi sống như thế nào sẽ do nàng quyết định. Và một giọng nói trong trẻo vang lên, em sẽ chọn cả ban ngày và ban đêm đều là người phụ nữ xinh đẹp, bởi chàng thật sự biết tôn trọng em. Cái kết có hậu là chàng hiệp sĩ được sống toàn thời gian với người phụ nữ xinh đẹp, và đó là món quà cho người biết tôn trọng phụ nữ.

Câu chuyện cổ cũng mang một triết lý ở tầng nghĩa khác là khát vọng bình đẳng, được tôn trọng, được yêu thương và tự quyết cuộc đời mình của phụ nữ. Phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi sống trong một môi trường văn minh, tiến bộ, được tôn trọng, được thể hiện nội lực, được phát triển bản thân.

Không thể phủ nhận, phụ nữ thời đại 4.0 ngày càng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Mới đây nhất và rất gần gũi là PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp, giảng viên cao cấp Trường Đại học Quy Nhơn được Đại học Stanford (Hoa Kỳ) vinh danh là một trong những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Làm sao không khỏi tự hào khi những người phụ nữ như vậy góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong hành trình chinh phục tri thức, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Gần đến ngày 20-10, Ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi muốn gửi thật nhiều những cái ôm ấm áp nhất bằng cả trái tim mình đến các bà, các mẹ, các chị em đã và đang miệt mài trên hành trình chinh phục những mục tiêu, ước mơ của chính mình như hình ảnh những đóa hoa đang âm thầm nở rộ góp thêm hương sắc cho đời, cho người.

Và tôi cũng muốn gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới những người đàn ông giúp cho phụ nữ trở nên quan trọng và đẹp xinh toàn phần như hiệp sĩ Gawain. Hậu thế sẽ chẳng nhớ tới Gawain như một hiệp sĩ kiêu hãnh chỉ vì chàng đã cứu được vua Athur đâu, có phải thế không các anh trai!