Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Khởi nguồn của yêu thương…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cứ vào tháng 10, bên thềm ngày 20, không khí từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ công sở, trung tâm thương mại, trường đại học đến các điểm công cộng dường như nhộn nhịp hơn mọi ngày. Những chàng trai ghé tiệm hoa chọn những bông hoa hồng tươi thắm.

Cử chỉ. Điệu bộ. Và ánh mắt đầy hân hoan ấy hé ra rằng người được tặng hoa quan trọng như thế nào. Ngay ở nhiều công viên, thi thoảng lại thấy các bà, các mẹ áo dài thướt tha chụp ảnh cho nhau, nói cười đầy rôm rả. Loáng thoáng câu chuyện không đầu không cuối, đủ đoán biết các bà, các mẹ vừa đi gặp gỡ, giao lưu nhân ngày 20-10.

tinh-cam.jpg
Tranh của họa sĩ Trịnh Tuân.

Phụ nữ là khởi nguồn của yêu thương. Con người được sinh ra từ phụ nữ, lớn lên theo bàn tay chăm sóc của phụ nữ, nền nếp nhân cách một con người cũng được hình thành và vun trồng từ người phụ nữ…

Mỗi khoảnh khắc được ở bên những người phụ nữ trong đời là một kho báu mà chúng ta nên gìn giữ, trân trọng. Tặng hoa là một cách tỏ bày.

Nếu có ai hỏi “Hạnh phúc của phụ nữ phụ thuộc vào điều gì?”, bản thân tôi-một phụ nữ-tin rằng, hạnh phúc của người phụ nữ là được làm những điều mình muốn, được tự quyết và lựa chọn cuộc sống của chính mình.

Tôi tin, nhiều người đã từng đọc câu chuyện cổ về chàng hiệp sĩ Gawain, chàng chấp nhận lấy mụ phù thủy làm vợ để cứu bạn thân là vua Arthur. Khi chàng đứng giữa sự lựa chọn sẽ sống với mụ phù thủy một nửa thời gian vào ban ngày hoặc ban đêm và nửa thời gian còn lại là với người đẹp.

Không do dự, hiệp sĩ Gawain đáp, tôi sống như thế nào sẽ do nàng quyết định. Và một giọng nói trong trẻo vang lên, em sẽ chọn cả ban ngày và ban đêm đều là người phụ nữ xinh đẹp, bởi chàng thật sự biết tôn trọng em. Cái kết có hậu là chàng hiệp sĩ được sống toàn thời gian với người phụ nữ xinh đẹp, và đó là món quà cho người biết tôn trọng phụ nữ.

Câu chuyện cổ cũng mang một triết lý ở tầng nghĩa khác là khát vọng bình đẳng, được tôn trọng, được yêu thương và tự quyết cuộc đời mình của phụ nữ. Phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi sống trong một môi trường văn minh, tiến bộ, được tôn trọng, được thể hiện nội lực, được phát triển bản thân.

Không thể phủ nhận, phụ nữ thời đại 4.0 ngày càng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Mới đây nhất và rất gần gũi là PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp, giảng viên cao cấp Trường Đại học Quy Nhơn được Đại học Stanford (Hoa Kỳ) vinh danh là một trong những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Làm sao không khỏi tự hào khi những người phụ nữ như vậy góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong hành trình chinh phục tri thức, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Gần đến ngày 20-10, Ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi muốn gửi thật nhiều những cái ôm ấm áp nhất bằng cả trái tim mình đến các bà, các mẹ, các chị em đã và đang miệt mài trên hành trình chinh phục những mục tiêu, ước mơ của chính mình như hình ảnh những đóa hoa đang âm thầm nở rộ góp thêm hương sắc cho đời, cho người.

Và tôi cũng muốn gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới những người đàn ông giúp cho phụ nữ trở nên quan trọng và đẹp xinh toàn phần như hiệp sĩ Gawain. Hậu thế sẽ chẳng nhớ tới Gawain như một hiệp sĩ kiêu hãnh chỉ vì chàng đã cứu được vua Athur đâu, có phải thế không các anh trai!

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

Có thể bạn quan tâm

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

Văn hóa

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Vệt nắng

Vệt nắng

Quà tặng tâm hồn

Chiều nào cũng vậy, gã lọc cọc đạp chiếc xe già nua, bánh trước lỏng lẻo hơi lệch sang bên phải, cứ thế khật khưỡng đi trên con đường dẫn về phía công viên.

Mùa dã quỳ xanh lá

Mùa dã quỳ xanh lá

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.

Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

Khoảng trời quê

Khoảng trời quê

Quà tặng tâm hồn

Mẹ vợ tôi, bà ngoại của 2 con trai của tôi, luôn miệng thắc mắc, ở thành phố lạ nhỉ, lúc nào cũng đông như mắc cửi và đèn điện như sao xa.

Sau cơn mưa

Sau cơn mưa

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Với nhiều người, tự thân mưa đã gợi nỗi sầu, như một sự bất an, là niềm không mong đợi. Dẫu thế, như cỏ cây, cuộc đời mỗi người chẳng phải từ cơn mưa mà lớn khôn lên, những trải nghiệm cứ thế mà lấp đầy.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nuôi chữ, dưỡng tâm

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Con người có quá nhiều đam mê mà một ngày thời gian được mặc định sẵn và phải chia đều cho những việc khác nhau. Cân bằng được mọi thứ, thật chẳng dễ dàng gì. Và cuối cùng thì những gì mình cho là quan trọng nhất thường được ưu tiên. Với riêng tôi, sự ưu tiên đó là niềm vui bên con chữ.

Dòng sông An Lão. Ảnh: internet

Dòng sông tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Có lẽ ai cũng có một miền ký ức để thương, để nhớ, để mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời xô bồ lại mong được trở về. Với tôi, miền ký ức ấy nằm dọc theo dòng sông An Lão, đoạn chảy qua thôn Hội Long-một làng quê nhỏ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Mật ngọt trước hiên nhà

Mật ngọt trước hiên nhà

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Trước hiên nhà tôi bỗng xuất hiện một tổ ong mật. Đàn ong bay lượn trong nắng mai, những đôi cánh mỏng manh khẽ rung lên, hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên bản nhạc du dương. Tôi lặng lẽ dõi theo, chợt cảm thấy lòng mình cũng rung lên theo nhịp điệu ấy, một sự đồng điệu vô hình.

Mùa hè tuổi thơ

Mùa hè tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Thế là mùa hè đã về. Tia nắng thắp đỏ chùm phượng vĩ trải dài trên những lối phố. Tôi đi miên man trong nắng vàng, hòa cùng bản giao hưởng tiếng ve giữa trưa oi bức. Ký ức những ngày hè của tuổi thơ bỗng ùa về, lay động hồn tôi.

Một thời hương mía…

Một thời hương mía…

Quà tặng tâm hồn

(GLO)-Từ con ngõ quen thuộc, tôi hướng mắt ra cánh đồng, thu vào bạt ngàn màu xanh của mía, bắp, đậu, khoai lang... Mỗi mùa một sắc điệu, trù phú và no đủ. Nếu ai đó từng gắn bó với mảnh đất này như tôi sẽ nghe tim mình thổn thức, thấy lòng xốn xang khi bao ký ức luyến thương thầm gọi, tìm về.

Chiêng ngân lòng phố

Chiêng ngân lòng phố

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Sương còn an nhiên trên từng ngọn cỏ. Dãy núi phía trước nhà hiện ra mờ mờ. Đâu đó, vẳng trong thung sâu, gà rừng đã cất những thanh âm đầu tiên kéo bình minh vượt qua sườn đồi để chào một ngày mới.

Mùa hạ bình yên

Mùa hạ bình yên

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi thường kết thúc một buổi tối bằng vài phút ngồi yên trước khi đặt mình vào giấc ngủ. Ánh sáng của bóng đèn đêm phả dịu xuống là một bối cảnh nhẹ nhõm cho những nghĩ ngợi còn đọng lại sau cùng khi ngày vừa trôi.

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Quà tặng tâm hồn

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Những mùa sen

Những mùa sen

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi có một thời thơ ấu sống bên đầm sen Đồng Tháp Mười. Những buổi chiều mùa hạ, các anh chị chèo chiếc xuồng nhỏ đưa tôi ra một đầm nước mênh mông với ngập tràn màu sen hồng chấp chới, ngan ngát hương thơm.

Khi phố mùa hoa

Khi phố mùa hoa

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Nơi nắng mưa chia 2 mùa rõ rệt, giao của mùa là những phố màu hoa. Không còn gió se mát hanh hao trên nền trời xanh ngắt, cái nóng oi hầm bắt đầu cho một ngày như sớm hơn thường lệ. 

null