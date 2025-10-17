Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Dưới bóng muồng vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÁI BÌNH THÁI BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sớm mai, khi hơi sương ủ lạnh trên tàng cây muồng vàng trước nhà, chiếc điện thoại chợt nhấp nháy báo có tin nhắn. Là của người bạn cũ, một người con xóm Mới: “Bạn ổn không?”. Đưa mắt nhìn ra hồ nước nép mình dưới hàng cây muồng vàng bao đời ấp ôm xóm nhỏ, lòng tôi chợt rưng rưng.

Xóm Mới-nơi gia đình tôi sinh sống chỉ hơn hai chục nếp nhà, nằm rải rác dọc bên bờ phải của một hồ nhỏ lững lờ nước. Ông nội tôi bảo, hồi thanh niên, khi ông theo người quê vào đây sinh sống đã thấy hồ nước này. Về sau, hồ được bà con gọi theo tên xóm, quanh năm trong xanh, cung cấp nguồn nước mát lành cho dân làng.

Sinh sống bên hồ nên hầu như gia đình nào cũng có một đôi tay lưới, chiếc cần câu cùng con thuyền nhỏ. Những khi rảnh việc lúc muộn chiều hay vào mùa nước về, các chú, các anh trong xóm lại rủ nhau đi thả câu, giăng lưới. Đám trẻ ríu ran trên bờ hoặc vui đùa dưới tàng cây, tiếng cười lan theo từng gợn sóng. Cảnh sắc ấy thật thơ mộng và yên bình quá đỗi.

anh-minh-hoa-muong-vang.jpg
Ảnh minh họa: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Rời quê hương đi lập nghiệp nơi vùng đất mới nhưng những cư dân như ông tôi vẫn không quên gốc gác, không bỏ nghề cũ-nghề trồng chè. Vậy nên, sau khoảng mươi năm cần mẫn làm lụng, phía tả ngạn hồ xóm Mới là một đồng chè xanh tươi mơn mởn. Những gốc muồng vàng cũng nối nhau, dần dần hiện hữu nơi đồng chè và dọc bờ hồ từ dạo đó.

Loài muồng vàng ấy vốn không phải cây bản địa của xứ tôi. Ông nội kể, những năm đầu thế kỷ trước, người Pháp mang hạt giống từ phương Nam xa xôi, nơi nắng nóng và khô hạn lên trồng thử trong các đồn điền chè để chắn gió và giữ đất. Không ngờ, muồng vàng bén duyên cùng đất đỏ bazan, lớn lên hiền hòa và bền bỉ như người dân nơi này. Thân cây thẳng, tán lá tròn, mùa hoa nở vàng rực rỡ cả một vùng. Và rồi, muồng vàng đã hóa thân thành phần hồn cốt của đồng trà, hòa vào nhịp sống của người trồng chè qua bao mùa mưa nắng. Dưới bóng muồng vàng, người ta nghỉ tay, uống ngụm nước chè đặc, kể cho nhau nghe dăm đôi câu chuyện chốn này.

Theo thời gian, vượt qua mục đích trồng để chắn gió ban đầu, những hàng muồng vàng dần in sâu vào tâm trí của người dân xóm nhỏ. Thì chẳng phải dưới bóng muồng vàng, bao lớp người đã lớn lên, như bố tôi, cô tôi, hay như các cô chú nhà ông Cả mạn đầu hồ, nhà bà Năm nơi cuối xóm. Thì chẳng phải dưới bóng muồng vàng, chị em tôi từng ngày lớn khôn và có một tuổi thơ đáng nhớ cùng đám bạn trong xóm.

Năm tháng trôi qua, bao vụ thu hái chè rộn vang tiếng cười nhịp nhàng tiếp nối. Bao mùa hoa nở rồi hoa tàn, rực rỡ mãn khai rồi úa phai vào đất và tiếp tục ươm mầm cho những mùa sau. Để rồi, năm tiếp năm, tháng nối tháng, hàng cây ấy ngày một đượm sâu trong nỗi nhớ thương của người quê mỗi độ xa nhà. Vì thế, câu nhắn hỏi “Đồng chè nay thế nào, hàng muồng giờ ra sao” đã trở thành lời thân thuộc của người xóm Mới trong những cuộc chuyện trò.

Nhắc đến muồng vàng, trong tâm trí tôi vẫn đong đầy hình ảnh lớp lớp cành cây nối nhau nghiêng bóng xuống mặt hồ, vàng đến rưng rưng trong những buổi chiều thu tháng 10. Cánh hoa rụng xuống, phủ thành lớp mỏng như tấm thảm lụa trải dọc lối mòn ven bờ. Đôi khi, chỉ cần bước đi chậm lại một chút, nghe tiếng cánh hoa khẽ khàng rơi cũng đủ thấy lòng mình dịu xuống, bình yên đến lạ.

Ông tôi vẫn bảo, cứ đến mùa muồng vàng nở là trời đất như bước sang một nhịp khác, trong hơn, nhẹ hơn, thanh tân hơn. Bọn trẻ thì đợi mùa ấy để rủ nhau nhặt hoa kết thành vòng đội đầu, đùa nghịch dưới bóng cây mà quên mất nắng đã nghiêng sang chiều. Có lần trở về, tôi đứng rất lâu dưới gốc muồng già đầu hồ, nơi ông tôi thường ngồi vấn thuốc lào mỗi sớm. Gió thổi qua, những chùm hoa vàng rung rinh, nhẹ rơi trên vai áo, gợi nhớ một thời đã xa.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ ký ức của con người cũng giống như những mùa hoa cứ nở rồi tàn, rồi lại nở, không bao giờ mất hẳn. Dưới bóng muồng vàng, những người đã đi xa vẫn ngoảnh lại tìm bóng mình trong sắc hoa năm nào. Có lẽ vì thế mà những hàng muồng vàng vẫn là phần ký ức ấm áp nhất của tuổi thơ bao người.

Đến bây giờ, khi ai đó nhắc về “đồi chè xóm Mới”, người ta sẽ nghĩ ngay đến hàng muồng vàng soi bóng bên hồ. Chỉ cần nhìn sắc hoa muồng là biết trời sắp vào vụ mới, hương chè sẽ thơm hơn, nước hồ trong hơn. Dưới bóng muồng vàng, tiếng cười của ông tôi, của cô tôi, của người dân xóm Mới lẫn vào tiếng gió, tiếng đôi chim én gọi bầy trên cao, tưởng như đất trời cũng đang cùng nhịp trong mùa yêu thương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Mùa thu hát trên đồi

Mùa thu hát trên đồi

(GLO)- Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Có thể bạn quan tâm

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

Văn hóa

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Vệt nắng

Vệt nắng

Quà tặng tâm hồn

Chiều nào cũng vậy, gã lọc cọc đạp chiếc xe già nua, bánh trước lỏng lẻo hơi lệch sang bên phải, cứ thế khật khưỡng đi trên con đường dẫn về phía công viên.

Mùa dã quỳ xanh lá

Mùa dã quỳ xanh lá

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.

Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

Khoảng trời quê

Khoảng trời quê

Quà tặng tâm hồn

Mẹ vợ tôi, bà ngoại của 2 con trai của tôi, luôn miệng thắc mắc, ở thành phố lạ nhỉ, lúc nào cũng đông như mắc cửi và đèn điện như sao xa.

Sau cơn mưa

Sau cơn mưa

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Với nhiều người, tự thân mưa đã gợi nỗi sầu, như một sự bất an, là niềm không mong đợi. Dẫu thế, như cỏ cây, cuộc đời mỗi người chẳng phải từ cơn mưa mà lớn khôn lên, những trải nghiệm cứ thế mà lấp đầy.

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Ai cũng có tuổi thơ gắn bó với quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cuộc đời sâu nặng nghĩa tình với ông bà, cha mẹ, xóm giềng hay những gì thân thuộc nhất. Với tôi, tuổi thơ cũng từng gắn bó với dòng sông quê hương. Ấy là dòng sông Minh.

Mùa hè tuổi thơ

Mùa hè tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Thế là mùa hè đã về. Tia nắng thắp đỏ chùm phượng vĩ trải dài trên những lối phố. Tôi đi miên man trong nắng vàng, hòa cùng bản giao hưởng tiếng ve giữa trưa oi bức. Ký ức những ngày hè của tuổi thơ bỗng ùa về, lay động hồn tôi.

Một thời hương mía…

Một thời hương mía…

Quà tặng tâm hồn

(GLO)-Từ con ngõ quen thuộc, tôi hướng mắt ra cánh đồng, thu vào bạt ngàn màu xanh của mía, bắp, đậu, khoai lang... Mỗi mùa một sắc điệu, trù phú và no đủ. Nếu ai đó từng gắn bó với mảnh đất này như tôi sẽ nghe tim mình thổn thức, thấy lòng xốn xang khi bao ký ức luyến thương thầm gọi, tìm về.

Chiêng ngân lòng phố

Chiêng ngân lòng phố

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Sương còn an nhiên trên từng ngọn cỏ. Dãy núi phía trước nhà hiện ra mờ mờ. Đâu đó, vẳng trong thung sâu, gà rừng đã cất những thanh âm đầu tiên kéo bình minh vượt qua sườn đồi để chào một ngày mới.

Mùa hạ bình yên

Mùa hạ bình yên

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi thường kết thúc một buổi tối bằng vài phút ngồi yên trước khi đặt mình vào giấc ngủ. Ánh sáng của bóng đèn đêm phả dịu xuống là một bối cảnh nhẹ nhõm cho những nghĩ ngợi còn đọng lại sau cùng khi ngày vừa trôi.

Chạm vào sách

Chạm vào sách

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi có thói quen đọc sách từ hồi còn nhỏ. Cứ đi đâu, làm gì thấy thuận tiện là tôi mang sách theo cùng. Trên chuyến tàu Bắc-Nam hay trên chuyến xe đường dài, trong ba lô của tôi luôn có một vài cuốn sách mới mua hay đọc nửa chừng.

Vườn xưa mùa trái rụng

Vườn xưa mùa trái rụng

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Những mùa sen

Những mùa sen

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi có một thời thơ ấu sống bên đầm sen Đồng Tháp Mười. Những buổi chiều mùa hạ, các anh chị chèo chiếc xuồng nhỏ đưa tôi ra một đầm nước mênh mông với ngập tràn màu sen hồng chấp chới, ngan ngát hương thơm.

Khi phố mùa hoa

Khi phố mùa hoa

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Nơi nắng mưa chia 2 mùa rõ rệt, giao của mùa là những phố màu hoa. Không còn gió se mát hanh hao trên nền trời xanh ngắt, cái nóng oi hầm bắt đầu cho một ngày như sớm hơn thường lệ. 

Bước chậm, thở sâu

Bước chậm, thở sâu

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Người xưa có câu: “Dục tốc bất đạt” (nghĩa là nếu muốn nhanh chóng thành công mà lại nóng vội thì sẽ không đạt kết quả). Còn bây giờ, mọi người thường bảo nhau, muốn nhanh thì phải từ từ.

Ru ta dịu dàng

Ru ta dịu dàng

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Hôm đi tập huấn chuyên môn, tôi gặp lại Mây, cô bạn chung phòng ký túc xá hồi đại học. Suốt buổi hàn huyên, Mây cứ đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt nói nhiều hơn cả những lời tâm sự.

Lưu bút học trò

Lưu bút học trò

Quà tặng tâm hồn

(GLO)-Tháng 5, nắng bắt đầu rót mật lên từng kẽ lá. Màu nắng ấm nồng như lời thì thầm của thời gian, nhắc nhở chúng tôi rằng, ngày chia tay thầy cô, bè bạn đang đến thật gần. Trong lòng mỗi chúng tôi, dường như có một khoảng trống dần mở ra, khoảng trống của bao điều chưa kịp nói, chưa kịp làm.

null