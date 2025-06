Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

Trưởng thành từ phong trào phụ nữ

Bà Nguyễn Thị Thành (SN 1930), quê xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định nhưng lại có chất giọng rặt miền Nam. Bà kể, bà sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn; năm 13 tuổi mới theo gia đình về lại quê nhà và sớm giác ngộ, tham gia cách mạng. Trước khi Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chính thức được thành lập vào tháng 10-1946, từ tháng 2 năm đó bà đã là cán bộ phụ nữ xã Cát Hanh. Bằng nhiệt tình và sự xông xáo trong hoạt động, khi mới 17 tuổi bà đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bản chép tay của bà Thành ghi lại quá trình công tác từ năm 1946 đến 1973. Ảnh: P.D

Giai đoạn 1951-1953, bà Thành được Khu ủy Liên khu 5 điều động làm Thường trực Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk; năm 1953-1954, bà về lại Hội LHPN tỉnh Bình Định. Tháng 10-1954, từ Cảng Quy Nhơn bà lên tàu tập kết ra Bắc, công tác tại Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Từ năm 1955 đến 1967, bà lần lượt đảm nhiệm công tác phụ nữ tại Hội LHPN thị xã Sơn Tây (tỉnh Sơn Tây cũ, nay thuộc TP. Hà Nội) và Hội LHPN tỉnh Nghệ An.

Tiếp nối truyền thống “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, bà Thành đã góp sức trong cả 2 cuộc kháng chiến trường kỳ với vai trò động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất.

Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà tham gia triển khai nhiều phong trào lớn do Hội LHPN Việt Nam phát động, trong đó có phong trào “Ba đảm đang” gồm: Đảm đang sản xuất thay chồng con đi chiến đấu; đảm đang gia đình để chồng con yên tâm công tác; đảm đang sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, toàn miền Bắc đã dấy lên phong trào tình nguyện vào Nam chống Mỹ, trong đó không ít nữ thanh niên xung phong lên đường chiến đấu.

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ty Lao động tỉnh Gia Lai-Kon Tum vẫn được bà Thành và gia đình gìn giữ hết sức cẩn thận. Ảnh: P.D

Những khó khăn, thử thách trong khoảng thời gian công tác trên đất Bắc của bà may mắn được chồng và cũng là người đồng chí-ông Nguyễn Hồng Hương (SN 1920) chia sẻ, động viên, dù rằng vì nhiệm vụ nên họ không được thường xuyên gặp gỡ. “Tôi nuôi dạy con chủ yếu cũng nhờ vào tập thể, 3 đứa con đều theo học tại Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc”-bà Thành nhớ lại.

Trưởng thành nhanh chóng từ nhiều vị trí công tác tại nhiều địa phương, từ năm 1967 đến 1973, bà được tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ty Lao động tỉnh Nghệ An. Là cán bộ được đào tạo bài bản về trình độ văn hóa lẫn chính trị tại Đại học Kinh tế-Kế hoạch và Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (phân hiệu 2), bà Thành nằm trong bộ khung cán bộ chuẩn bị cho công tác tiếp quản miền Nam sau khi giải phóng.

Năm 1976, bà được bổ nhiệm Phó Trưởng Ty Lao động tỉnh Gia Lai-Kon Tum; năm 1979 là Trưởng Ty. Đến năm 1988, khi tỉnh Gia Lai hợp nhất 2 sở gồm Sở Lao động, Sở Thương binh và Xã hội, bà trở thành Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Một năm sau đó, bà nghỉ hưu. Tháng 11-2022, bà vinh dự được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Bà Thành vinh dự được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng vào năm 2022. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cán bộ “3 cùng”

Như một tất yếu, một số vùng ký ức của bà Thành đã mờ dần do tuổi tác, vài thông tin phải nhờ đến tư liệu còn lưu giữ để đối chiếu. Song, cũng vì thế, chúng tôi tin rằng những gì còn đọng lại chính là những điều đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất.

Bà Thành chia sẻ: “Đời hoạt động cách mạng khi đó không biết sợ gian khổ. Nhiệm vụ được giao đến đâu thì làm đến đó”. Bà nhớ mãi những ngày “3 cùng” với bà con vùng dân tộc thiểu số. Cán bộ xuống làng, xã công tác chỉ mang theo số gạo được cấp mỗi tháng, bà con nấu gì ăn nấy. “Mình cùng ăn, cùng ở với họ. Thời kỳ đó thậm chí còn không có cá khô mà ăn, chủ yếu là rau rừng, ếch nhái, cá suối… Vậy nhưng đồng bào thương yêu mình lắm”-bà hồi tưởng.

Nói về dấu ấn sâu đậm nhất mà người phụ nữ nghị lực này để lại trong thời kỳ đảm nhận chức vụ lãnh đạo Ty Lao động, nhiều người sẽ nhớ ngay đến vai trò vô cùng quan trọng của bà trong việc phối hợp vận động đồng bào dân tộc tại chỗ hưởng ứng chủ trương trồng cao su trên đất Tây Nguyên của Đảng và Nhà nước, đồng thời vận động họ trở thành công nhân cao su để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Từ sự vào cuộc vận động của Trưởng Ty Lao động Nguyễn Thị Thành, đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương tại GIa Lai đã có cuộc sống ấm no nhờ làm công nhân cao su. Ảnh: GLO

Trò chuyện với P.V, ông Nguyễn Quốc Khánh-nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê nhớ lại: Năm 1984, khi Công ty thành lập, ông đã có mặt tại Chư Sê trong vai trò cán bộ Phòng Kế hoạch. Tuy nhiên, việc trồng cây cao su khi đó không dễ dàng do bà con dân tộc thiểu số chưa hiểu, chưa đồng thuận, sợ bị mất đất do cha ông khai hoang từ bao nhiêu năm nay. Không am hiểu tiếng nói, phong tục tập quán và quan niệm của đồng bào tại chỗ, cán bộ Công ty bèn nhờ đến sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành chức năng, trong đó có Ty Lao động.

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự xông xáo, bà Thành đã tham dự nhiều cuộc họp với Công ty, địa phương, gặp gỡ cán bộ xã và trực tiếp trò chuyện với đồng bào Jrai bằng vốn ngôn ngữ tích lũy được từ những năm tháng “3 cùng”. Nhờ đó, cây cao su bắt đầu bén rễ. Lần đầu tiên người dân các thôn làng được khoác áo công nhân, được cầm tay chỉ việc để chăm sóc, khai thác “vàng trắng”, có mức lương ổn định hàng tháng. Khi cao su chưa phủ bóng, bà con được khuyến khích trồng xen khoai, bắp, đậu… để tăng thu nhập.

“Diện tích vườn cây của Công ty mở rộng lên gần 10.000 ha như hiện nay và việc đồng bào dân tộc thiểu số hăng hái trở thành công nhân cao su chính nhờ sự góp sức rất lớn của bà Thành ngay từ những ngày đầu như thế”-ông Khánh chia sẻ. Không chỉ xóa đói giảm nghèo, Công ty còn mở lớp xóa mù chữ cho thanh niên các làng tại nơi đứng chân. Cũng từ dấu ấn vận động của Trưởng Ty Lao động mà người dân tại chỗ ở nhiều vùng khác trên địa bàn tỉnh có được đời sống ấm no nhờ làm công nhân các công ty cao su.

Người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng và con trai Nguyễn Tĩnh Bình. Ảnh: P.D

Nói về truyền thống gia đình, bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình-nguyên Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh, con trai bà Thành cho hay, cha mẹ ông tham gia cách mạng từ chống Pháp đến chống Mỹ, sau ngày giải phóng cả gia đình mới được đoàn tụ.

Tuy nhiên, khi đó trách nhiệm xã hội vẫn rất lớn khi mẹ ông là Phó Trưởng Ty Lao động; ba là Phó Trưởng Ty Nông nghiệp tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Các chị em trong gia đình vì vậy rất tự lập, tự giác bảo ban nhau trong sinh hoạt, học tập và sau này đều thành đạt. Nhìn lại một thời kỳ gian khó đã qua, bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình luôn trân quý những giá trị mà cả gia đình đã cùng tạo lập.

Giờ đây, sau những cống hiến cho quê hương đất nước, người phụ nữ gần trăm tuổi được an hưởng niềm vui bên con cháu trong ngôi nhà nhỏ ở địa chỉ 9/3 Hai Bà Trưng (TP. Pleiku). Hàng ngày, bà thường xuyên đọc báo Gia Lai, không quên mua thêm báo Phụ nữ, báo Người Cao tuổi và xem đài. “Thiếu báo là không được. Tôi vẫn xem báo hàng ngày để có thêm kiến thức. Mục nào trên báo cũng có ích. Xem Báo Gia Lai để nắm thời sự địa phương, xem tivi để biết thời sự cả nước và thế giới”-bà móm mém cười và chia sẻ.