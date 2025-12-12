Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trang bị kỹ năng phòng-chống ma túy cho gần 800 học sinh Trường THPT Pleiku

(GLO)- Ngày 11-12, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THPT Pleiku, Công an phường Pleiku tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và trang bị kỹ năng phòng-chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 800 học sinh.

quang-canh-hoat-dong-tuyen-truyen-kien-thuc-phap-luat-cho-hoc-sinh-truong-thpt-pleiku.jpg
Quang cảnh hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh Trường THPT Pleiku. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, cán bộ Công an đã cung cấp cho học sinh những kiến thức pháp luật cơ bản, giúp học sinh nhận thức rõ trách nhiệm hình sự, dân sự khi vi phạm; đồng thời hướng dẫn các kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn nhằm xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, ngăn chặn bạo lực học đường.

Đối với chuyên đề phòng-chống ma túy, các cán bộ, chiến sĩ đã thông tin cho học sinh về những thủ đoạn “biến tướng” của ma túy thế hệ mới thường núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; các đặc điểm nhận dạng và tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với hệ thần kinh.

img-0600.jpg
Học sinh trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức về phòng-chống tác hại của ma túy. Ảnh: ĐVCC

Chương trình đã giúp học sinh Trường THPT Pleiku nâng cao kiến thức pháp luật, rèn kỹ năng sống an toàn và chung tay xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không tệ nạn xã hội.

