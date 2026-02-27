(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 336/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng gồm người học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; học sinh tại các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người làm công tác tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Dự án OKRA CENTRAL HIGHLANDS “Sức trẻ Pleiku-Khơi nguồn sáng tạo” của nhóm học sinh Trường THPT Pleiku (tỉnh Gia Lai) nhận giải ba tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VII-2025. Ảnh: ĐVCC

Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2030, 50% học sinh THPT, 25% học sinh THCS và 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. Tỷ lệ được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp tương ứng là 35% đối với THPT, 15% với THCS và 10% với tiểu học.

Bình quân mỗi năm, tối thiểu 5% học sinh THPT và 2% học sinh THCS tham gia ít nhất 1 dự án hoặc hoạt động khởi nghiệp do cơ sở giáo dục hoặc cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

100% cơ sở đào tạo ban hành và công khai quy chế hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cổng thông tin; 100% cơ sở đào tạo cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp với các dịch vụ tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 85% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia tối thiểu 1 khóa học kỹ năng khởi nghiệp.

Hằng năm, tối thiểu 40% cơ sở đào tạo duy trì và triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên; ít nhất 20% cơ sở đào tạo có 20 dự án khởi nghiệp sinh viên được ươm tạo mỗi năm, 50% số dự án hoàn tất ươm tạo và đạt ngưỡng ra thị trường.

Riêng đối với cơ sở đào tạo trọng điểm, đạt tối thiểu 50 dự án khởi nghiệp sinh viên được ươm tạo mỗi năm, 50% số dự án hoàn tất ươm tạo và đạt ngưỡng ra thị trường...

Ngoài việc định hướng, học sinh, sinh viên còn được hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT. Ảnh minh họa: M.T

Để đạt các mục tiêu trên, chương trình đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp; đẩy mạnh truyền thông, hợp tác quốc tế; đầu tư hạ tầng, nền tảng số; đa dạng hóa nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp.

Đáng chú ý, chương trình sẽ nghiên cứu xây dựng và thí điểm mô hình “doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo”, doanh nghiệp khởi nghiệp (startup), doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Chương trình cũng nghiên cứu chính sách khuyến khích nhà giáo, người học tham gia khởi nghiệp; công nhận kết quả học tập, nghiên cứu thông qua dự án khởi nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng và cấp học bổng đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tài năng, ưu tiên lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược…