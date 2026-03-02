Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Hơn 500 học sinh lớp 12 Trường THPT Pleiku tham dự chương trình. Ảnh: Hoàng Hoài

Tham gia tư vấn trực tiếp tại có đại diện các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Đại học FPT Quy Nhơn, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Thái Bình Dương, Trường Cao đẳng Gia Lai, Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn... cùng các đơn vị như Du học Power Plus Gia Lai, Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu chia sẻ với học sinh về tầm quan trọng của việc lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực bản thân và định hướng tương lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại buổi tư vấn, hơn 500 học sinh lớp 12 của Trường THPT Pleiku học sinh được cung cấp những thông tin quan trọng về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; các mốc thời gian cần lưu ý; phương thức xét tuyển dự kiến; những điểm cần chuẩn bị về hồ sơ, tổ hợp môn và định hướng lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng tương lai.

Nhiều câu hỏi liên quan đến cơ hội việc làm sau khi ra trường, khả năng chuyển ngành, học song ngành và phương thức xét tuyển đã được ban tư vấn giải đáp trực tiếp.

Học sinh đặt câu hỏi về phương thức xét tuyển. Ảnh: Hoàng Hoài

Đại diện ban tư vấn tuyển sinh các trường giải đáp thắc mắc của học sinh. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo kế hoạch, chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 diễn ra từ ngày 2-3 đến 21-3 tại 45 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng tiếp tục có những điều chỉnh theo lộ trình của chương trình giáo dục phổ thông mới, việc tư vấn sớm, chính xác và có định hướng được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp học sinh chủ động hơn trong lựa chọn ngành nghề trong tương lai.