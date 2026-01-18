(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương, trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai đã tặng công trình “Thắp sáng đường quê” gồm 15 bóng điện năng lượng mặt trời (trị giá 22,5 triệu đồng) cho người dân thôn Đức Hưng; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân ở xã biên giới.

Đồng thời, các nhân viên kỹ thuật của Công ty đã kiểm tra, sửa chữa điện cho 10 hộ dân ở thôn Đức Hưng.

Các nhân viên kỹ thuật kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt cho người dân thôn Đức Hưng. Ảnh: ĐVCC

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai đã thực hiện 11 công trình “Thắp sáng đường quê” tại các thôn, làng trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí thực hiện khoảng 224 triệu đồng.