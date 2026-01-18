Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tại chương trình, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai đã tặng công trình “Thắp sáng đường quê” gồm 15 bóng điện năng lượng mặt trời (trị giá 22,5 triệu đồng) cho người dân thôn Đức Hưng; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân ở xã biên giới.
Đồng thời, các nhân viên kỹ thuật của Công ty đã kiểm tra, sửa chữa điện cho 10 hộ dân ở thôn Đức Hưng.
Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai đã thực hiện 11 công trình “Thắp sáng đường quê” tại các thôn, làng trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí thực hiện khoảng 224 triệu đồng.