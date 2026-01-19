Gần 1.000 học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

(GLO)- Ngày 19-1, Đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức chương trình “Thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam với AI và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh” tại Trường THCS Ngô Mây, thu hút gần 1.000 học sinh nhà trường tham gia.

Tại chương trình, các học sinh được tiếp cận những kiến thức cơ bản, trực quan về trí tuệ nhân tạo (AI), lợi ích của AI trong học tập, đời sống; đồng thời được trang bị kỹ năng sử dụng internet an toàn, phòng tránh các nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng.

Nội dung trọng tâm của chương trình là chuyên đề “Thế giới số và trách nhiệm của Teenager”, hướng dẫn học sinh áp dụng nguyên tắc “5K an toàn mạng” trong quá trình sử dụng thiết bị điện tử.

Báo cáo viên truyền đạt các kỹ năng sử dụng AI đúng cách trong học tập. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh phần truyền đạt kiến thức, học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế như: thực hành tạo mật khẩu mạnh, cài đặt chế độ bảo mật thông tin cá nhân; thử nghiệm sử dụng các công cụ AI miễn phí, an toàn để tạo hình ảnh, văn bản đơn giản; trải nghiệm STEM, lắp ráp mô hình và làm quen với lập trình robot cơ bản.

Chương trình còn có hoạt động giao lưu, hỏi đáp về chủ đề “Thiếu nhi với công nghệ số”, tạo không khí sôi nổi, giúp các em củng cố kiến thức.

Học sinh trải nghiệm lắp ráp mô hình và lập trình cơ bản tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số và ý thức trách nhiệm cho học sinh trong môi trường mạng; đồng thời là tiền đề triển khai mô hình Câu lạc bộ “Đội viên với Công nghệ số an toàn” với 20 đội viên tiêu biểu, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn đến toàn Liên đội Trường THCS Ngô Mây.