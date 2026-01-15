Mỹ áp thuế 25% với một số chip AI tiên tiến của Nvidia và AMD

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với một số loại chip điện toán tiên tiến, trong đó có chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 của Nvidia và MI325X của AMD.

Mức thuế 25% này có hiệu lực từ ngày 15-1 và áp dụng đối với các loại chip “được trung chuyển qua Mỹ để xuất khẩu sang các quốc gia khác”.

Sắc lệnh viện dẫn lý do an ninh quốc gia, cho rằng sự phụ thuộc lớn của Mỹ vào chuỗi cung ứng chip nước ngoài, khi Mỹ hiện chỉ tự sản xuất khoảng 10% lượng chip cần dùng, tiềm ẩn rủi ro kinh tế và chiến lược nghiêm trọng.

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Động thái này được xem là bước đi cần thiết trong thỏa thuận mà Tổng thống Trump cho biết đã đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo đó cho phép tập đoàn Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, với điều kiện Chính phủ Mỹ sẽ thu 25% doanh thu từ các thương vụ này.

Theo các quy định hạn chế được chính quyền Mỹ đưa ra, các chip này sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra bởi một phòng thí nghiệm độc lập bên thứ ba nhằm xác nhận năng lực kỹ thuật AI trước khi được phép vận chuyển sang Trung Quốc.

Theo Channel News Asia, Nvidia sẽ phải chứng nhận rằng vẫn có đủ chip H200 phục vụ thị trường trong nước Mỹ, trong khi các khách hàng Trung Quốc phải chứng minh đã đáp ứng “các thủ tục an ninh đầy đủ” và cam kết không sử dụng chip cho mục đích quân sự. Những điều kiện này chưa từng được áp dụng trước đây.