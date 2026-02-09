Hợp lực sức trẻ, lan tỏa tinh thần xung kích

(GLO)- Dù mới được triển khai chưa lâu, song chương trình kết nghĩa giữa các tổ chức Ðoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bước đầu phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn bằng những hoạt động thiết thực.

Các tổ chức Đoàn mở rộng kết nối linh hoạt

Tháng 12-2025, 23 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko) kết nghĩa với 23 chi đoàn thôn, làng thuộc Đoàn xã Ia Ko.

Theo nội dung ký kết, các chi đoàn phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho khu dân cư; giao lưu văn hóa, thể dục thể thao; thăm hỏi thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tri ân gia đình chính sách…

Đoàn Trường THPT số 2 Trần Cao Vân trao tặng 4 bộ máy tính cho các chi đoàn làng Tel, O Bung và các thôn Cây Xoài, thôn 2 (xã Ia Ko). Ảnh: P.L

Ngay sau lễ kết nghĩa, Chi đoàn 12A3 (Đoàn Trường THPT số 2 Trần Cao Vân) đã phối hợp với Chi đoàn làng Tol dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng, xóa bỏ các điểm tập kết rác thải tự phát.

Bí thư Chi đoàn 12A3 Nguyễn Ngô Trà My cho biết: “Chi đoàn đang vận động nguồn lực để tặng áo quần, vở, bút cho học sinh; tặng quà cho các gia đình chính sách trong làng Tol nhân dịp tết sắp tới”.

Đoàn Trường THPT số 2 Trần Cao Vân cũng trao tặng 4 bộ máy tính cho các chi đoàn làng Tel, O Bung và các thôn Cây Xoài, thôn 2 (xã Ia Ko), góp phần hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số trong công tác đoàn ở cơ sở.

Chị Phạm Thị Thương - Bí thư Đoàn Trường - cho hay: “Chương trình kết nghĩa nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa nhà trường với địa phương; đồng thời tạo môi trường để học sinh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành qua tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa bên ngoài nhà trường”.

Sau khi Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam và xã Sơn Lang tổ chức lễ kết nghĩa vào giữa tháng 12-2025, tổ chức Đoàn ở 2 địa phương đã nhanh chóng tham gia đưa nội dung chương trình kết nghĩa vào đời sống.

Theo đó, Đoàn phường Hoài Nhơn Nam tặng công trình măng non cho Trường Mẫu giáo Sơn Lang điểm trường làng Đắk Asêl; Đoàn xã Sơn Lang trao tặng công trình “Đường cây thanh niên” cho Đoàn phường Hoài Nhơn Nam.

Đoàn viên của Đoàn xã Sơn Lang và Đoàn phường Hoài Nhơn Nam tại công trình “Đường cây thanh niên” ở phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) 2 địa phương còn tham quan, học tập các mô hình thanh niên phát triển kinh tế; trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn thôn, làng, khu phố.

Theo chị Đinh Thị Hồng Diễm - Bí thư Đoàn xã Sơn Lang, toàn xã hiện có 474 ĐVTN, trong đó hơn 90% là người dân tộc thiểu số. Việc kết nghĩa giúp Đoàn xã Sơn Lang biết thêm nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo ở Đoàn phường Hoài Nhơn Nam để linh hoạt vận dụng, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn ở địa phương.

Về quá trình phối hợp giữa hai đơn vị, chị Huỳnh Thùy Linh, Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Nam, cho biết: “Dù khoảng cách Sơn Lang - Hoài Nhơn Nam gần 200 km, 2 đơn vị vẫn sẽ tổ chức hoạt động gặp gỡ trực tiếp định kỳ theo quý, đồng thời thường xuyên trao đổi trực tuyến để tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác Đoàn”.

Chủ động, sáng tạo để kết nghĩa thực chất

Theo phân công của Tỉnh đoàn, giai đoạn 2025-2030, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ kết nghĩa, phối hợp hoạt động.

Cụ thể, Đoàn UBND tỉnh kết nghĩa với Đoàn xã Ia Púch; Ban Thanh niên Công an tỉnh kết nghĩa với Đoàn xã Ia Dom; Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với Đoàn xã Ia Pnôn; Đoàn phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam kết nghĩa với Đoàn xã Ia Chia.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết nghĩa với Đoàn xã Ia Mơ; Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai kết nghĩa với Đoàn xã Ia O; Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Quy Nhơn kết nghĩa với Đoàn xã Ia Nan; Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh và Đoàn phường Quy Nhơn Tây kết nghĩa với Đoàn xã Krong; Đoàn phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc kết nghĩa với Đoàn xã Đak Rong.

Nội dung kết nghĩa tập trung vào các hoạt động thiết thực như: hỗ trợ ĐVTN địa phương phát triển KT-XH; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, con em đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nhà khăn quàng đỏ, nhà tình bạn; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ bí thư chi đoàn thôn, làng…

Không chỉ dừng ở các đơn vị kết nghĩa cố định, nhiều chương trình giao lưu, phối hợp quy mô liên địa bàn cũng được tổ chức.

Tiêu biểu là chương trình “Hành trình biên cương - Dấu chân tuổi trẻ” do Đoàn xã Đức Cơ phối hợp với Đoàn xã Vĩnh Thạnh và Đoàn xã Phù Mỹ Bắc triển khai với chuỗi hoạt động: tham quan Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tìm hiểu nghề đan đát truyền thống của đồng bào Jrai…

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh đoàn - khẳng định: “Hoạt động kết nghĩa cần được xây dựng trên cơ sở khảo sát điều kiện, nhu cầu thực tế của từng địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tránh dàn trải, hình thức. Các đơn vị cần định kỳ sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả hoạt động, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo.

Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục theo dõi, định hướng và hỗ trợ để các mô hình kết nghĩa được duy trì bền vững, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần gắn kết các tổ chức Đoàn và thúc đẩy phong trào thanh niên toàn tỉnh ngày càng phát triển”.