Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Mạng lưới chuyên gia AI Việt toàn cầu

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang xây dựng Mạng lưới chuyên gia AI Việt toàn cầu nhằm thu hút, kết nối đội ngũ chuyên gia AI trình độ cao.

Theo đó, Bộ KH&CN được Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giao nhiệm vụ lựa chọn, thu hút 100 chuyên gia giỏi tham gia các chương trình phát triển AI trọng điểm quốc gia.

Bộ KH&CN đã chủ động rà soát, tập hợp đội ngũ chuyên gia AI trong và ngoài nước. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ KH&CN đã chủ động rà soát, tập hợp đội ngũ chuyên gia AI trong và ngoài nước với 306 người. Các chuyên gia AI sẽ tham gia thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: tham vấn chính sách, đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến phát triển và ứng dụng AI; nghiên cứu ứng dụng, tập trung đề xuất lời giải cho các bài toán lớn, bài toán cụ thể về AI đặt ra trong các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; đào tạo nhân lực, tham gia tổ chức đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia AI của Việt Nam; triển khai ứng dụng, tư vấn, thiết kế và triển khai các nền tảng, hệ thống ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực.

Từ nhiệm vụ thu hút 100 chuyên gia ban đầu, đến nay, việc xây dựng Mạng lưới chuyên gia AI Việt toàn cầu đã trở thành một nhiệm vụ căn cơ, lâu dài và cụ thể hơn.

Để triển khai, Bộ KH&CN đã cử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia khởi động Mạng lưới các Trung tâm nâng cao năng lực AI của Liên Hợp Quốc; đồng thời, giao Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted) làm cơ quan chủ trì triển khai nhiệm vụ xây dựng Mạng lưới chuyên gia AI Việt toàn cầu.

Khi được tích hợp vào Cổng sáng kiến, mạng lưới này sẽ hỗ trợ cố vấn kỹ thuật, phản biện, kết nối quốc tế và đồng hành cùng các nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện và ứng dụng sáng kiến.

Đây được xem là bước đi thể hiện tư duy liên kết - mở - toàn cầu hóa nguồn lực trí tuệ mà Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra, với quan điểm "người Việt ở bất cứ đâu cũng có thể đóng góp cho đổi mới sáng tạo quốc gia".