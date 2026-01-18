Trường Đại học Quy Nhơn chuyển giao công nghệ sản xuất nem chả cho cơ sở Cô Út

(GLO)- Chiều 16-1, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thuộc Trường Đại học Quy Nhơn đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất thực phẩm cho hộ kinh doanh Nem chả Cô Út (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Theo thỏa thuận ký kết, Viện Nghiên cứu ứng dụng KH&CN sẽ chuyển giao toàn diện quy trình công nghệ sản xuất giò chả và nem cho cơ sở Cô Út. Lộ trình chuyển giao dự kiến thực hiện trong vòng 5 tháng, bao gồm các giai đoạn: hướng dẫn kỹ thuật, vận hành thử nghiệm và nghiệm thu kết quả cuối cùng.

Trường Đại học Quy Nhơn ký kết chuyển giao công nghệ sản xuất nem chả cho cơ sở Cô Út. Ảnh: Minh Hoàng

Trong suốt quá trình chuyển giao, đội ngũ chuyên gia của Viện sẽ trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ thiết lập hệ thống dây chuyền máy móc và xử lý các vấn đề kỹ thuật tại xưởng. Mục tiêu nhằm đảm bảo quy trình sản xuất vừa đạt chuẩn khoa học, vừa tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật, hợp đồng cũng ghi nhận sự hỗ trợ đặc biệt về mặt thương hiệu. Theo đó, sản phẩm của cơ sở Nem chả Cô Út sẽ được quảng bá gắn liền với hoạt động chuyển giao công nghệ.

Cơ sở được phép sử dụng tên gọi và logo của Trường Đại học Quy Nhơn (QNU) trên bao bì sản phẩm. Đây là sự bảo chứng quan trọng về uy tín và chất lượng, giúp người tiêu dùng an tâm hơn về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của cơ sở.

Theo PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, việc hợp tác giữa Viện Nghiên cứu ứng dụng KH&CN và cơ sở Cô Út không chỉ góp phần nâng tầm giá trị cho thương hiệu đặc sản địa phương, mà còn khẳng định vai trò tích cực của Trường Đại học Quy Nhơn trong việc đồng hành cùng các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, góp phần phát triển kinh tế địa phương dựa trên nền tảng KH&CN hiện đại.