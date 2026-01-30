OPPO Reno15 tiếp tục khẳng định thế mạnh: Chuyên gia Chân dung AI

Tập trung tối ưu trải nghiệm nhiếp ảnh thực tế, thiết bị mang đến khả năng xóa phông chuẩn máy cơ, quay vlog 4K sắc nét cùng độ bền ấn tượng. Đây là chuẩn mực mới đáng cân nhắc trong phân khúc tầm trung. Cùng Di Động Việt điểm qua những ưu điểm camera vượt trội trên Reno15 ngay dưới đây.

Camera Telephoto 50MP - Đưa ảnh chân dung lên tầm cao mới

OPPO Reno15 sở hữu đặc điểm "ăn tiền" nhất đưa khả năng nhiếp ảnh lên tầm cao mới chính là ống kính Telephoto chuyên dụng 50MP, trang bị vốn chỉ thường thấy trên các dòng flagship.

Với mức zoom quang học 3.5x tương đương tiêu cự vàng 85mm, thiết bị tái tạo tỉ lệ khuôn mặt chuẩn xác và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng méo hình thường gặp khi sử dụng camera góc rộng hay zoom kỹ thuật số.

Sự kết hợp giữa tiêu cự dài và thuật toán AI giúp chủ thể được tách bạch khỏi phông nền một cách tự nhiên, tạo hiệu ứng bokeh mềm mại làm nổi bật cảm xúc nhân vật.

Đặc biệt, độ phân giải cao cho phép người dùng thoải mái cắt cúp hình ảnh mà vẫn giữ được độ sắc nét, rất hữu ích khi cần chụp street style hay bắt trọn khoảnh khắc tại các sự kiện, concert từ khoảng cách xa.

Camera chính 50MP & OIS - Bắt trọn khoảnh khắc bất kể ngày đêm

Đóng vai trò chủ đạo trên OPPO Reno15 là cảm biến chính 50MP được tối ưu hóa toàn diện, mang lại chất lượng ảnh Ultra-Clear sắc nét và đồng đều trong mọi điều kiện ánh sáng.

Nhờ khẩu độ lớn kết hợp cùng thuật toán xử lý thông minh, thiết bị không chỉ thu sáng tốt, tái tạo dải tương phản động (HDR) rộng mà còn giữ vững thế mạnh tái tạo màu da hồng hào, tự nhiên trứ danh của OPPO giúp người dùng có ngay ảnh đẹp mà không cần hậu kỳ phức tạp.

Đặc biệt, sự hiện diện của công nghệ chống rung quang học (OIS) là điểm cộng lớn cho nhu cầu sáng tạo nội dung, giúp triệt tiêu rung lắc vật lý để những thước phim Vlog luôn mượt mà, đồng thời hỗ trợ chụp đêm (Night Mode) sáng rõ, hạn chế tối đa tình trạng nhòe mờ.

Camera Selfie 50MP - Góc siêu rộng cho khung hình hoàn hảo

Giữ vững vị thế thương hiệu được lòng giới trẻ, OPPO trang bị cho Reno15 camera trước độ phân giải lên đến 50MP, vượt xa các chuẩn mức 12MP hay 32MP thông thường.

Điểm nhấn nằm ở khả năng selfie góc siêu rộng, giúp giải quyết triệt để vấn đề mất người ở rìa ảnh khi chụp nhóm đông hoặc muốn lấy trọn cảnh quan phía sau mà không cần gậy selfie hỗ trợ.

Bên cạnh đó, hệ thống lấy nét tự động (Autofocus) thông minh sẽ liên tục bắt nét theo mắt người dùng, đảm bảo gương mặt luôn sắc sảo dù chụp cận cảnh hay cầm máy ra xa. Kết hợp cùng tính năng quay video 4K sắc nét, thiết bị trở thành công cụ đắc lực cho Vlogger và Streamer cần chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp ngay trên camera trước.

Quyền năng GenAI & Live Photo - Hậu kỳ nhàn tênh

Năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ của AI tạo sinh trên di động, và OPPO Reno15 đã tận dụng sức mạnh này để đơn giản hóa tối đa quy trình hậu kỳ. Người dùng có thể thỏa sức sáng tạo với AI Pop Out, cho phép tách chủ thể chỉ bằng một cú chạm giữ để tạo nhãn dán riêng hoặc chia sẻ nhanh lên story.

Đi kèm là khả năng làm sạch khung hình ấn tượng của AI Eraser, giúp xóa chi tiết thừa và bù đắp nền cực kỳ tự nhiên.Không dừng lại ở ảnh tĩnh, thiết bị còn hỗ trợ Live Photo chất lượng cao, dễ dàng đăng tải trực tiếp lên các nền tảng như Facebook hay TikTok để mọi khoảnh khắc thêm phần sống động.

Chuẩn kháng nước IP69 - Tự do sáng tạo dưới mọi điều kiện

Một bước tiến mang tính cách mạng trên dòng Reno năm nay chính là tiêu chuẩn độ bền IP69, vượt trội hoàn toàn so với chuẩn IP68 nhờ khả năng chịu được tia nước áp lực cao và ngâm nước sâu hơn.

Nâng cấp này giải phóng người dùng khỏi nỗi lo thời tiết, cho phép tự tin sáng tạo các góc máy nghệ thuật dưới cơn mưa lớn hay môi trường khắc nghiệt mà không cần phụ kiện bảo vệ. Đặc biệt, kết hợp cùng tính năng Cảm ứng ướt (Splash Touch), thiết bị đảm bảo mọi thao tác chạm vuốt vẫn phản hồi mượt mà ngay cả khi màn hình dính nước hay tay người dùng bị ướt.

Mua OPPO Reno15 ở đâu uy tín, giá tốt nhất?

Nếu bạn tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa camera chân dung AI, thiết kế mỏng nhẹ và độ bền IP69 thay vì thuần cấu hình chơi game, Reno15 là khoản đầu tư xứng đáng hơn hẳn cho trải nghiệm lâu dài.

Khi mua OPPO Reno15 hoặc mua điện thoại OPPO chính hãng tại Di Động Việt, bạn sẽ được hưởng trọn vẹn quyền lợi hỗ trợ trả góp 0%, thu cũ trợ giá lên đời máy mới, bảo hành chính hãng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Liên hệ ngay hotline 1800.6018 hoặc truy cập website didongviet.vn để được tư vấn chi tiết và nhận những ưu đãi độc quyền ngay hôm nay.