VinFuture khởi động mùa giải thứ 6

(GLO)- Ban tổ chức Giải thưởng VinFuture vừa chính thức công bố khởi động mùa giải thứ 6 năm 2026 và bắt đầu tiếp nhận đề cử các công trình khoa học - công nghệ từ cộng đồng khoa học trên toàn cầu đến 14 giờ ngày 17-4 (theo giờ Việt Nam).

Theo Ban Tổ chức, các đề cử sẽ được đánh giá thông qua quy trình sàng lọc và xét chọn nghiêm ngặt của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Giải thưởng VinFuture, quy tụ những nhà khoa học hàng đầu thế giới, bao gồm các chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá như: Nobel, Turing, Millennium Technology…

Nhiều công trình được VinFuture vinh danh đã tiếp tục được xướng tên tại các giải thưởng khoa học danh giá hàng đầu thế giới, trong đó có Giải Nobel. Ảnh: BTC/dantri.com.vn

Công tác chấm giải dự kiến hoàn tất vào tháng 9-2026 và lễ trao giải VinFuture mùa thứ 6 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12-2026. Các đề cử gửi sau ngày 17-4 sẽ được tự động chuyển sang xét duyệt cho mùa giải năm 2027.

Được biết, Quỹ VinFuture sẽ tổ chức 2 hội thảo trực tuyến trong quý I-2026 với sự tham gia chia sẻ từ đại diện Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo và các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhằm cung cấp thông tin và tăng cường kết nối với cộng đồng đối tác đề cử trên toàn cầu.

Song song với hoạt động xét giải, năm 2026, VinFuture tiếp tục triển khai chương trình Tri ân đối tác đề cử. Chương trình nhằm ghi nhận vai trò và đóng góp của các nhà khoa học trong việc phát hiện, giới thiệu những công trình và giải pháp khoa học - công nghệ có tác động tích cực đến nhân loại cho Giải thưởng VinFuture.

Sau 5 mùa giải thành công liên tiếp, Giải thưởng VinFuture đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng khoa học - công nghệ toàn cầu, với tổng số đề cử lên đến 6.132 từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ; qua đó, vinh danh 48 nhà khoa học kiệt xuất với những công trình mang lại tác động sâu rộng và bền vững cho nhân loại.

Nhiều công trình được tôn vinh bởi VinFuture cũng gắn liền với những bước ngoặt quan trọng của tiến bộ nhân loại, từ công nghệ mạng toàn cầu, pin mặt trời PERC, công nghệ lưu trữ năng lượng bằng pin Lithium-ion, trí tuệ nhân tạo đến các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp bền vững, y tế - chăm sóc sức khỏe và môi trường. Mạng lưới đối tác đề cử của VinFuture cũng đã lên đến gần 15.000 nhà khoa học trên thế giới.

Thông qua mạng lưới VinFuture, nhiều nhà khoa học Việt Nam cũng tiếp cận và kết nối với các nhà khoa học thế giới, chủ động cùng cộng đồng quốc tế kiến tạo tương lai bền vững cho Việt Nam và nhân loại.