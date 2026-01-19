Việt Nam có 2 nhà khoa học giành Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2025

(GLO)- Giải thưởng Sáng tạo châu Á vừa chính thức công bố danh sách các nhà khoa học đoạt giải năm 2025. Việt Nam vinh dự có 2 nhà khoa học thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội xuất sắc được trao giải.

Theo đó, 2 nhà khoa học giành được giải thưởng danh giá này là PGS.TS. Chử Mạnh Hưng (Trường Vật liệu) với giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc (Outstanding Innovation Award) và TS. Vũ Thị Tần (Trường Hóa và Khoa học sự sống) với giải Khuyến khích (Encouragement Award).

2 nhà khoa học Việt Nam đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội giành được Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2025. Ảnh: HUST/dantri.com.vn

Giải thưởng Sáng tạo châu Á do Quỹ toàn cầu Hitachi khởi xướng từ năm 2020 với mục tiêu thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và hướng tới một xã hội bền vững tại khu vực ASEAN.

Giải thưởng tập trung tôn vinh các cá nhân và tổ chức có những thành tựu tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Năm 2025, Giải thưởng thu hút 26 trường thuộc 6 quốc gia ASEAN tham gia.